Diahuebs mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reacciona riba un mail anonimo cu ta circula cu contrincantenan politico a publica tocante Arubahuis. Ta trata aki di un email di mei 2021, den cual ta menciona cosnan cu no ta bay bon den Arubahuis. Prome Minister a enfatisa cu el a ricibi e email aki y ta na altura di dje y ta e denuncianan den e mail aki a conduci cu Prome Minister mes a pidi pa haci un investigacion riba Arubahuis. Por lo tanto, email anonimo aki tambe ta parti di e investigacion den cuadro di Arubahuis. “Mi por bisa asta cu, esun cu a manda e email anonimo aki cu a resulta di ta parti di e investigacion, tambe ta parti di dje”.

Ya ta varios ocacion Prome Minister a bin ta splicando riba e tema di Arubahuis den conferencianan di prensa di Gobierno di Aruba indicando cu tin un investigacion den full Arubahuis tumando luga cu e mes a pidi pa wordo haci. “Mi a compromete mi mes pa asina cu e investigacion y su consehonan ta cla, pa presenta nan na Parlamento, y informa comunidad henter. E investigacion ta den proceso y investigacionnan manera esaki por tarda”, Prome Minister un biaha mas ta bisa.

“Mi ta haya lamentable si, cu djies pa purba daña mi nomber y haci politica, ta purba daña un investigacion asina importante. Pasobra esey ta loke e politiconan oponente ta haci ora denuncia, exigi rapport, exigi investigacion mientras investigacion ya ta andando. Ora cu posicion ta insisti pa publica un documento cu no ta cla ainda, y esey lo daña e investigacion. Mi a splica esaki hopi biaha, e investigacion ta tarda, ta berdad, esey ta pasa tur investigacion si bo kier hasie bon. Y nos Gobierno kier pa e investigacion wordo haci bon. Ohala e por a keda cla ayera mes, pero esaki no ta e caso. Mes un pura cu oposicion tin pa e keda cla, ami tambe tin pasobra mi kier pone un punto final tras di e tema aki.

Manera semper mi a demostra, ta para tras di mi palabra. Integridad ta hopi importante pa mi y pa mi Gobierno hasta ora cu mester tuma desicionnan cu no ta mas popular, mi a demostra cu mi tin e determinacion pa tuma e desicionnan aki cu ta na bienestar di pais Aruba. Y pueblo di Aruba por sigui conta riba esaki. Transparencia y bon gobernacion. Asina cu nos por duna mas informacion den detaye den e caso di Arubahuis, inmediatamente nos lo hacie. Na e momento aki, mientras e investigacion ta andando, si nos forsa pa bisa mas di dje, nos por daña e investigacion y nos no kier haci esey”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Mientras tanto, Prome Minister a bolbe duna di conoce, e tema aki ta hopi importante y tin e atencion debido di Gobierno di Aruba. Mientras cu e investigacion ta andando, ta trahando riba e vision nobo pa Arubahuis cu ta e representacion di Aruba pa Hulanda pa garantisa cu nos Arubianonan na Hulanda sinti cu nan interesnan ta wordo miho atendi.