Den e reunion publico di dialuna 11 di December, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a contesta preguntanan di Parlamentarionan riba presupuesto supletorio, entre otro riba e tema di relacion cu Hulanda. Despues di atakenan di oposicion, Prome Minister a splica e procedura pa yega na e cambionan di LAft. Segun oposicion Secretario di Estado van Huffelen lo a declara cu Prome Minister ta gaña. Prome Minister a coregi oposicion y a duna Parlamento tur prueba cu en todo caso e no ta gaña.

Prome Minister a indica cu riba 31 di augustus 2023, Gobierno di Aruba a manda e cambionan den LAft manera cu Aruba ta propone pa Hulanda. Den e prome siman di October, tawata tin varios negosacion cu Hulanda y Hulanda a indica cu nan kier mira tres cambio, esaki a bira tres condicion nobo riba mesa. Gobierno na principio a bay di acuerdo cu dos condicion y bou presion y bou protesta a acepta e di tres condicion.

Gobierno di Aruba no tabata tin problema cu dos di e condicionnan aki.

E di tres condicion ta trata e proyectonan Public Private Partnership (PPP). Hulanda kier a duna mas autoridad na Conseho di Minister di Reino (RMR) den e casonan aki mirando e impacto financiero negativo di e proyectonan PPP cu gobierno anterior a mara Aruba na dje.

Sinembargo gobierno di Aruba no tabata kier esey. “Bo no por duna autoridad na RMR den un ley local, landsverordening. Nos tampoco kier mas di e PPP nan cu impacto asina negativo, pues nos a dicidi di inclui un prohibicion di proyectonan PPP”.

Pues ta tres condicion cu Hulanda a pone y cu Aruba a acepta.

Prome Minister a expesa cu despues di esaki, el a haya un carta di contesta gradiciendo Gobierno di Aruba. E cartanan aki Prome Minister a pone ‘ter inzage’ pa tur Parlamentario pasa den nan. Cu esaki a prueba cu locual e Secretario di Estado a bisa no ta corecto.

Riba pregunta di Parlamento dicon sra. van Huffelen por a declara algo asina, Prome Minister a contesta cu talves e Secretario di Estado no ta domina e “dossier” aki bon, of talves no ta compronde e materia, of talves no ta wordo bon informa pa su hendenan. “En todo caso, ami si ta domina e “dossier” aki bon, y mi ta transparente den mustra Parlamento tur e pruebanan”. Por conclui cu e pruebanan tabata suficiente pa Parlamento.