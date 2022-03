Recientemente Prome Minster Evelyn Wever – Croes a ricibi invitacion for di Aruba Tourism Authority (ATA) pa forma parti di un evento organisa conhuntamente cu ATA Lationamerica. E evento a conta cu presencia di 12 periodista y medionan di comunicacion popular den Latino America. Idea principal di e evento ‘Dia de las Mujeres’ tabata pa tin un ‘meet and greet’ y pa Prome Minister Evelyn Wever – Croes combersa cu e grupo di periodista tocante e responsabilidad cu e ser femenino tin den funcionnan di liderazgo y oa nan conoce mas di Aruba. Considerando cu Aruba ta resalta entre paisnan cu porcentahe di hende muhe den liderazgo. Entre e medionan di comunicacion tabatin CNN en español, Canal 132, Radio Mitre y Radio Ciudad de Argentina. Di Colombia: Blu Radio, Caracol Radio y El Espectador. Di Chile tabata presente La Tercera y Radio Play FM y desde Brasil; Women in Travel.

E encuentro a tuma luga na Papiamento Restaurant y tabatin presencia tambe di hende muhenan di Aruba representando diferente area y industria. Premier Wever – Croes como e prome ser femenino cu a ocupa e cargo di Prome Minister di Aruba y actualmente ta den su segundo periodo, a inicia su speech reconociendo e responsabilidad grandi cu e tin, danki na e sosten di pueblo. Ademas a reflexionando riba e periodo cu e tin Gobernando, den cual mester a atende cu e pandemia di Covid, tur decisionnan cu mester a tuma y e crisisnan den diferente grupo y sector, a consecuencia di e pandemia. Hecho ta cu e pandemia a afecta e gruponan mas vulnerabel den comunidad cual ta hende muher, muchanan y personanan mayor desproporcionalmente mas, compara cu hende homber. Pesey Prome Minister a expresa cu mester reconoce esaki y realisa cu si ta bay construi un Aruba na mesun forma cu a haci esaki den pasado, loke hendenan muhe a logra den pasado ta bay perdi. Aworaki mester pone extra atencion na e posicion di hende muhe den e momentonan aki di recuperacion di nos Pais, y percura pa tin oportunidadnan pa por sigui desaroya, Prome Minister a enfatisa.

