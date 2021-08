Prome Minister ta wordo honra cu e titulo di ‘doctor in medicine honoris causa’ pa Xavier University School of Medicine

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, e prome Prome Minister femenino di pais Aruba, desde cu a tuma liderazgo di nos pais, a demostra di por lidera pa pone nos pais fuerte riba pia atrobe. A lidera den tempo malo y den tempo hopi mas malo. Encontrando un pais cu retonan financiero y social hopi grandi. Y den e situacion aki, Prome Minister a haye confronta cu un pandemia sin presidencia y a demostra su amor y capacidad pa lidera den un crisis mundial asina grandi.

Un ser feminino, un mama di famia y mama pa un pueblo cu tin su curason na e luga corecto, e bienestar di nos pais Aruba. Un ser feminino admirabel pa su pasenshi y determinacion pa guia nos pais den recuperacion total. Aruba henter a biba cada momento cu nos Prome Minister a para dilanti di pantaya pa no solamente anuncia cosnan no popular, pero mas ainda pa trece trankilidad den curason di grandi y chikito den un tempo cu hopi a descurasha pa e situacion cu Aruba y mundo a pasa aden cu Covid-19.

Diasabra 14 di Augustus, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a wordo honra cu e titulo di ‘Doctor in Medicine Honoris Causa’ pa Xavier University School of Medicine. E Universidad ta duna Prome Minister un reconocimento halto pa e liderazgo di nos pais y trabounan den enfrenta e pandemia di Covid-19.

“Mi a acepta e honor aki den nomber di henter nos Gobierno y nos CrisisTeam, pasobra e ta un trabou di ekipo y sin e trabou duro di henter e ekipo nos no tin e pais aki ta recupera”.

Gobierno di Aruba ta felicita Prome Minister cu e titulo aki y ta gradici Xavier University School of Medicine pa e honor aki.

