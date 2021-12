Den reunion di Parlamento dialuna 13 di december pa trata e tema di Eagle LNG y WEB, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presenta cu relatonan anual di su ministerio pa specificamente mustra con e proceso di e acuerdo a cuminsa cu Eagle LNG. E relatonan aki por wordo haya online pa asina tur hende por lesa tocante e trayectoria di e acuerdo aki.

Den e relato anual 2020 riba pagina 48, ta cuminsa cu e ‘National Energie Beleid’ y na pagina 51 ta papia tocante di e refineria. Aki ta para extensamente e caminda cu Gabinete Wever-Croes a cana. Prome Minister a pone e documentonan aki ‘ter inzage’ y a menciona cu no ta prome biaha el a bin Parlamento pa informa tocante esaki. Den e documentonan por mira tambe kendenan tabata den e comision y ken a forma parti di e gruponan di experto. Gobierno a apunta Director di RDA, señor Arends, cu tawata presente tambe den Parlamento, como esun na cabes di e comision come independiente y haci e sondeo pa busca cual ta e miho alternativanan pa Aruba. Den un Ministeriële Beschikking, Gobierno a apunta ki tipo di experticio tin mester.

1 juni: di un forma transparente y obhetivo a yega na areglo cu notario pa asina haci ful e proceso di busca un operador pe refineria of otro actividad. Prome biaha den historia un Gobierno a haci esaki y asina Eagle a drenta Aruba. Un destaho basa riba principionan di Trade World Organization.

1 di juni a cuminsa e proceso di Request Expression of Interest (REOI 1A, 1B y 2). E 1A ta pa esnan interesa den inverti den refineria, 1B ta pa esnan cu ta interesa den un otro industria petroquimico, y 2 ta cualkier otro tipo di actividad.

8 di juni: A anuncia publicamente cu e proceso ta start, nan mester a hinca nan bid na notario via digital. Prome Minister a enfatisa cu no tabata tin ningun metemento di politiconan den e proceso aki.

17 di juli: Nan tabata tin te cu 17 di juli pa entrega nan proyecto, pero mirando cu Covid-19 a dal, Gobierno a rek e te 31 di juli.

31 di juli: E ceramento di e inscripcion tabata live pa tur hende mira cu no mester tin niun duda den e proceso aki.

Entre 12 di augustus y 10 di september, e comision a haci un pre-screening di tur cu a entrega.

27 di augustus: A sali un press release informando e procedura y unda ta para.

10 di september: A entrega na Gobierno e rapport preliminario.

Pa REOI 1 tabata tin 26 compania y pa REOI 2 tabata tin 22 compania. A drenta fase 2 na unda a bay evalua e parti industrial, technico, economico, medio ambiente, salubridad y siguridad na pia di trabou y loke ta ‘compliance’ y legal. Gobierno Mericano a brinda nos un man pa mira e parti di ‘compliance’ y ‘screening’.

15 di september: A saca e diesnan di REOI 1 y e sietenan pa REOI 2.

28 di november: Nan a entrega e rapport di recomendacion pa sigui cu REOI 1A cu Quantum, REOI 1B Eagle LNG y 2 a ser wanta un rato.

29 di november: A duna RDA y Eagle e green light pa bay sinta cu otro.

15 di cecember: RDA y Eagle a firma un statement pa sigui cu negociacion.

E meta di Gobierno den e proceso tabata solamente pa facilita y percura pa inversionistanan bin Aruba. E momento aki Aruba tabata den pandemia y p’esey Gobierno a haci loke tabata na alcanse pa proyectonan por wordo realisa. Gobierno a pidi departamentonan di gobierno pa sinta cu tur interesado y inversionistanan cu e peticion pa agilisa e proceso. Pa Gobierno tabata hopi importante pa realisa un vision energetico. Esaki a tarda te fin di 2020 pero Prome Minister a haya tur stakeholder alinea den un vision di energia pa pais Aruba, contrario na e mandatario anterior cu no a haya sosten di su locura green.

E vision den liñanan grandi ta pa awor nos ta na 17% energia renobabel, pa 2024 nos mester yega na 35%, y na 2030 nos mester yega na 50%. Asina nos ta contribui cu nos parti di limita e calentamento global di 1.5 grado celcuis. Ta den e vision aki di energia ta unda WEB a bay sinta na mesa cu Eagle LNG y na Maart e aña aki, riba iniciativa propio di WEB, nan a cuminsa negocia riba e deal cu awor aki nan a yega na otro. “Asina Eagle LNG a drenta Aruba, un procedura totalmente transparente y independiente”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Comments

comments