Diaranson, Prome Minister mr. Mike Eman a ricibi na su oficina na Cocolishi, Winston de Greef, un hoben excepcional di apenas 16 aña di edad, cu a sali como e miho graduado di Colegio VWO pa aña escolar 2024-2025.

Esaki ta un custumber cu Prome Minister a inicia durante Gabinete Mike Eman 2, den cual ta invita e miho graduado pa un encuentro personal, pa motiva y stimula otro hobennan, y pa honra e esfuerso y dedicacion cu e representantenan di nos futuro ta pone den nan estudio.

Winston a termina su trayecto di VWO cu resultado impresionante: dos cijfer final di 10, varios 9 y 8. E logro aki ta un merito considerando cu durante e aña escolar, Winston a confronta circumstancianan delicado di salud di un di su mayornan, cual ta un reto cu por a distrai cualkier hoben. Pero Winston a demonstra un nivel sobresaliente di madurez y determinacion.

Durante e encuentro, Prome Minister a entrega un plakkaat simbolico na Winston y a tene un combersacion concentrando riba e importancia di educacion como fundeshi pa progreso personal. Segun Prome Minister, esaki ta un manera pa motiva otro hobennan pa traha duro, persisti den reto, y busca exito den estudio y bida.

Winston proximamente lo atende un Canada/USA Math Camp di 4 siman durante e vakantie grandi, y despues lo continua cu su estudio na TU Delft, unda e lo persigui un double Bachelor den Technisch Wiskunde y Technisch Natuurkunde. Aunke cu e no tin un plan definitivo pa su futuro laboral ainda, Winston ta desea di continua pa logra sea un Master Degree of hasta un double Master Degree.

E reconocemento na Winston ta un gesto simbolico di honor no solamente pa su exito personal, pero pa tur nos graduadonan cu a lucha, traha duro y presevera pa yega e meta importante di graduacion.

Pabien Winston. Pabien tur nos graduadonan. Aruba ta orguyoso di boso.