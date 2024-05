Diamars 21 di mei, Prome Minister a reuni cu Directora di Departamento di Recurso Humano (DRH), señora Omaira Lares. Aki a trata topiconan entre otro riba e diferente proyectonan andando pa hisa eficiencia den aparato gubernamental, reorganisacion, structura di salario y sistema di evaluacion.



Den e Relato Anual 2023 di e ministerio Prome Minister Evelyn Wever-Croes tin un paragraf di e Departamento di Recurso Humano (DRH) na unda ta duna informacion riba varios tema cu a wordo descuti den e reunion di diamars mainta pa e maneho di aña 2023. Pa esnan cu ainda no a lesa Relato Anual 2023, por lesa esaki riba website di BUVO of via e plataforma di issuu: https://issuu.com/gabinetewevercroesaruba/docs/jaarverslag_algemene_zaken_2023Gobierno di Aruba hunto cu DRH lo sigui traha riba e plannan proyecta pa 2024 riba e temanan menciona y garantisa un aparato gubernamental mas eficiente.