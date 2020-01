Prome Minister ta reconoce tur nos reinanan di beyesa cu a representa Aruba den certamennan internacional den aña 2019

E mundo di beyesa hopi biaha den nos comunidad no ta haya sosten y atencion suficiente pa loke cada reprentante di beyesa di nos pais ta logra den nomber di pais Aruba. Sinembargo, cada paso cu e representantenan di beyesa dal den e mundo di beyesa tanto local como internacional, no solamente nan ta creando oportunidadnan pa inspira otro hobennan y pa wordo sigui como rolemodel sino tambe nan ta eleva nos bandera den un otro perspectiva cu no ta politico, artistico of comercial. Ora un representante bay den exterior ta nomber di su pais e ta halsa den e caso aki Aruba su nomber ta wordo renombra den paisnan grandi y esaki ta un promocion impagabel. Esaki sigur ta algo cu nos mester aprecia y admira semper.

Diaranson Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reconoce y gradici tur nos reinanan di beyesa cu a representa Aruba den certamennan Internacional den aña 2019. Esaki sigur tawata un sorpresa pa e reinanan di beyesa y nan a aprecia e gesto aki na unda cu Gobierno di Aruba ta reconoce nan participacion y logronan, na unda bou nan mesun esfuerso y cu sosten di nan famia ta haci esaki posibel. E deseo sigur cu nan a expresa ta pa Gobierno por yuda prepara esnan cu ta representa Aruba den e parti finaciero.

Esnan presente pa ricibi e Reconocimento di Beyesa pa nan participacion internacional den certamen di beyesa den aña 2019 ta: Danna Garcia, Miss Aruba; Ghislaine Mejia, Miss World Aruba; Daniela Piazza, Miss International; Hanna Arends, Reinado Internacional del Café; Zury Ruiz, Miss Teen Supramational; Ysaura Wong Giel, Mrs World Aruba; Miriam Contreras, Sra Turismo Mundial; Anaidy Binda, Miss Turismo Mundial AUA y Odalis Rivero, Miss Teen Turismo Mundial AUA.

Comments

comments