Diabierna mainta, 8 di December, a tuma luga na edificio di FUTURA e Conferencia di Reforma 2023 na unda tawata tin presentacionnan di DF/CAD y DRH. Aruba ta organisa e conferencia di Reforma a base di trabou di landspakket y vision propio.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata presente pa duna apertura den un discurso na e conferencia y ta pone enfasis riba trabou di team local durante e tres aña aki. Señor Derrick Werleman, señor Roland Pang, señora Gabrielle Croes y señora Yvon Veurman a duna presentacionnan elaborando riba e tema financiero di Pais Aruba. Señora Indra Zaandam a duna un Kick-off TWO-AUA.

E meta principal di e conferencia aki ta pa para keto na dos reforma grandi cu ta tumando luga dentro di columna financiero di Pais Aruba y di e maneho di recurso humano. Un otro meta tambe ta pa crea un espacio di colaboracion y intercambio pa un grupo di persona cu durante casi 3 aña a traha duro y hunto den forma constructivo pa asina yuda Pais Aruba sali for di e pandemia di COVID-19. No solamente for di e perspectiva di salubridad publico pero tambe den cuadro di relacion dentro di reino. “Cumpli cu nos palabracionnan ta y tabata un punto esencial”, Prome Minister a enfatisa durante su discurso di apertura.

Prome Minister a elogia e team local cu desde inicio di e trayecto aki te cu awor a traha duro cu determinacion pa tur ta e trabounan cu a wordo realisa expresando cu e ta orguyoso di e balor y calidad di cada persona envolvi den e trayecto aki durante e tres aña cu a pasa.

“Principalmente por bisa cu e punto di enfoke di e conferenica ta pa wak con por colabora cu otro. Esaki tanto dentro di e landspakket como tambe a base di Aruba su mesun vision nacional. Evidente ta cu pa nos por crea un pais resiliente, ta importante pa reforma. Esaki no ta un tema facil pasobra reforma kiermen cambia y cambio. Sinembargo papiando cu boso y ricibiendo boso evaluacion por mira cu tin consensus riba e hecho cu algun cos mester cambia pa nos por bay dilanti. Esaki ta algo positivo.

Pa mi, un punto esencial ta cu cambio solamente por tuma luga ora bo mes kier cambia. Es decir e tema ‘ownership’ y ‘balor propio’ ta esencial. Ta mi deseo pa nos por cuminsa opera mas aun for di e perspectiva aki. Nos por, kisas no tur ora a haci esaki, pero nos por.

P’esey mi ta hopi contento cu awe nos lo ricibi dos presentacion di DF/CAD y DRH pa asina despues hunto identifica kico ta puntonan di colaboracion.

Nos sa cu den practica tin biaha bou di presion di diferente deadline y hasta tarea cu por competi cu otro, esaki no tur ora ta facil. Y na mesun momento ta hustamente e colaboracion aki ta e forsa di nos pais.

Durante e dianan aki mi a reflexiona hopi riba con a trayecto cu nos ta den a cuminsa. Waw! Mane nan ta bisa na Ingles we have come a long way desde 13 di november 2020 para na Den Haag. Nos tin un potret riba facebook cu a caputura hustamente e momento cu nos a ser reconoci cu TWO-NED. It was overwhelming, pero nos a keda cu fe. Manera nos semper ta haci na Aruba. Cu e fe aki nos a yama tur nos trupanan, bosonan, dilanti y a pone man na obra. Y wak nos awe. Cos ta perfecto? No pero, waw, cuanto uitvoeringsagenda, cuanto uitvoeringsrapportage, plannen van aanpak boso no a draai caba? Cuanto biaha boso no a wordo yama pa yega na un deadline y a logra esaki?

Mi a bisa esaki un paar di biaha y lo mi bolbe bisa atrobe. Boso trabou ta importante y mi ta orguyoso di balor y calidad di nos hendenan. Awe tardi despues di e presentacion, despues di breakout, boso lo reflexiona riba e trayecto aki. Mi kier invita boso pa comparti boso reflexion cu nos; Kico nos a logra, kico bo a siña di bo mes, y cu ken bo a traha bon? Mi reflexion ta cu mi ta orgyuyoso di nos pais y ta orguyoso di boso”, Prome Minister a bisa durante su discurso den e Conferencia di Reforma 2023.