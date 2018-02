Prome Minister ta manda mensahe di condolencia pa famia di Ruud Lubbers

Diaranson 14 di Februari nos a ricibi e tristo noticia cu sr. Ruud Lubbers a fayece na Rotterdam na e edad di 78 aña. Sr. Lubbers tawata ex Prome Minister di Hulanda kende a fungi como Prome Minister di 1982 pa 1994. Ex Premier Lubbers a hunga un rol hopi importante durante e lucha di Aruba pa haya su Status Aparte. Relaciona cu fayecimento di sr. Ruud Lubbers, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a manda su menshahe di condolencia pa señora di sr. Lubbers, yiunan y demas famia:

Aan Familie Lubbers

Rotterdam

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het droevige bericht dat de heer Ruud Lubbers, oud-premier, is overleden. Aruba heeft hem leren kennen tijdens haar strijd om haar Status Aparte te bereiken op 1 januari 1986. Hij was ook instrumenteel om de datum van 1 januari 1996, de onafhankelijkheidsdatum voor Aruba uit het Statuut te halen zodat het voor Aruba mogelijk werd internationale investeringen aan te trekken. Ruud Lubbers zal een permanente plaats hebben in de wordingsgeschiedenis van Aruba. Hij zal herdacht worden als de man van de uitspraak: “De kogel is door de kerk.”

Namens de Arubaanse regering wensen wij u, uw kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Moge Ruud Lubbers in vrede rusten.

