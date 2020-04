Prome Minister ta lamenta con ta hunga wega politica baho bisando cu a busca avion pa su yiu bin for di Hulanda

Prome Minister di ARuba Sra Evelyn Wever Croes diaranson atardi den parlamento di Aruba a haya un pregunta for di parlamentario Mervin Wyatt Ras di un avion cu a yega Aruba siman pasa for di Hulanda y tabata tin famia di minister aden y kende ta dicidi kende ta bin y kende no ta bin.

E mandatario a menciona cu e ta lamenta e pregunta aki, Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu su yiu ta studia na Hulanda y ta bibando na Hulanda y e no sa ki dia e ta bay wak su yiu, mi no por brasa mi yiu y ora e bira malo mi no por ta cerca dje y mi no por trece cerca mi, asina e mandatario a menciona den Parlamento di Aruba. E ta algo dolor ora oponente politico ta haci wega politica baho y nan a yama inmigracion y diferente caminda pa wak si mi yiu ta bin, mi tin dos yiu ta biba na Aruba y un ta biba na Hulanda. Misa cu mescos cumi, tin basta famia ta pasando aden e ta un dolor grandi pa loke nos ta pasando aden.

