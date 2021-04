Prome minister ta invita comunidad di Aruba pa ‘vacunathon’ e fin di siman aki

E fin di siman aki ta tuma luga e Vacunathon na unda cu pueblo ta haya e oportunidad pa bay vacuna cu e intencion pa vacuna mas tanto hende posibel den e dianan aki. Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes ta invita pueblo henter pa haci uzo di e oportunidad aki pa vacuna na e cuater luganan destina pa esaki.

“E accion di e fin di siman aki di vacunacion ta importante pa asina evalua riba suavisa medidanan. Mi sa cu aki na Aruba tin hende cu no ta kere den e vacuna y cu ta opta pa no tuma e vacuna. Nos no ta bay forsa niun hende pa vacuna. E ta bo decision y nos ta respeta esey. Pero respeta nos opinion tambe di kier yega na un momento cu nos ta sinti cu e pueblo ta protehi. Mi no ta pidi bo bay vacuna pasobra mi kier bo bay vacuna. Mi ta pidi bo bay vacuna pa bo ta protehi pasobra abo ta mi preocupacion desde 13 di Maart 2020.

Tur anochi desde e 13 di Maart ey, mi ta evalua si nos tabata tin un bon dia si of no, si nos a proteha nos hendenan suficiente of no, si nos flexibilisa medidanan con nos ta bay haci cu esnan malo, hende grandi, esnan cu tin cancer, problema cu presion y curason. E grupo vulnerabel aki tin mi hopi preocupa y mi ta pidi abo pa yuda mi proteha e grupo akinan. Si nos yega 85% di poblacion vacuna, esaki lo ta luz na final di e tunnel”, Prome Minister a enfatisa.

E diasabra aki ta bay tin 4 luga pa e Vacunathon. Bo no mester cita, dijes yega para na rij y eynan mes nan ta registra bo y bo lo por vacuna. E cuatro luganan pa Vacunathon ta: Theresita Center na Sanicolas, Sporthal na Santa Cruz, Centro Don Bosco na Noord y na Ritz Carlton, e strip di hotelnan na unda e trahadonan por sali y vacuna. Esaki ta diasabra y diadomingo y no mester di cita.

“Yuda nos pa nos por yega e grado di proteccion pa asina nos por flexibilisa. Mi ta sigur cu hopi di nos ta cansa y fada di e virus, di e pandemia, di Covid. Pero Covid no ta cansa di nos. E tey y ta birando mas peligroso pasbra e ta trahando mas variante cu ta mas contagioso y mortal. P’esey nos mester sigui cuida y atene na e reglanan tanten nos ta logra pa mas hende vacuna. Mi ta conta riba bo, mi mester di bo. Pasobra ta cu bo nos ta logra cu e vacunacion, cu bo nos ta logra saca Aruba di e pandemia, cu bo nos ta logra pone Aruba bek riba e caminda di progreso y bienestar pa tur ciudadano di pais Aruba”, Prome Minister a enfatisa mientras e ta haci invitacion pa comunidad di Aruba bay vacuna e fin di siman aki.

