Prome Minister: Ta haci apelacion na oposicion pa no hunga politica barata y infantil

Durante Conferencia di Prensa semanal di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci un apelacion na oposicion pa ta riba un linea ora ta trata e situacion di nos pais bisiña Venezuela. Un paso falso, segun e mandatario principal di Aruba, lo afecta henter nos pais. Aki, Prome Minister ta referi na comentario di Parlamentario Arthur Dowers tocante di transporte di oro declarando cu Prome Minister lo a aproba transporte ilegal di oro for di Venezuela.

“Pa cuminsa, esaki no ta informacion corecto, locual cu señor Dowers sa tambe”, Prome Minister a enfatisa.

Pa aclarea e insinuacion aki di señor Dowers, e Premier di Aruba a referi na hechonan di un aña pasa na unda cu na cuminsamento di januari 2018, Presidente Maduro di Venezuela unilateralmente ta dicidi di cera frontera entre Venezuela y Aruba. Maduro a acusa Aruba di no ta haci suficiente pa stroba contrabando di material strategico incluyendo oro cu tawata sali di Venezuela.

Gabinete Wever-Croes, e tempo ey, tawata tin menos di 50 dia den gobernacion. Maduro a acusa Gobierno di Aruba di aproba transporte di oro pa e añanan anterior di AVP y no pa e 50 dianan di e gobernacion nobo. Esaki ta e motibo cu Maduro a dicidi di cera frontera.

“Esnan cu tawata na mando den e añanan anterior y cu a aproba e transporte oro di Venezuela, tawata Gabinetenan Eman, e mesun Gabinete na unda cu Dowers tawata pertenece como Minister”. Y ta e Minister di Economia e tempo ey, den Gabinete Eman, tawata esun cu tawata duna permiso pa por a saca oro for di Venezuela y drenta Aruba”.

Prome Minister a enfatisa cu e tema di oro a bin dilanti den un momento critico den e relacion entre Aruba y Venezuela y Gabinete Wever-Croes a atende cu e tema ey mesora tambe. Y desde e momento ey tambe, cosnan a cambia. Desde cu a habri frontera bek, Gobierno a bin cu exigencia mas estricto como tambe cu proceduranan nobo pa asina contraaresta tur clase di contrabando di material strategico cu ta sali for di Venezuela.

Prome Minister ta lamenta cu awo den e situacion dificil aki Venezuela, politiconan manera Dowers ta tira esaki den descucion siendo cu ta e Gobierno di AVP mes a aproba pa transporta oro di Venezuela y ta nan ta culpabel cu frontera a wordo cera. E tipo di hunga politica barata y infantil di señor Dowers no ta yuda nos pais awo aki.

“E Situacion na Venezuela ta delicado. E situacion ta for di nos man. E guera no ta cu nos. e conflictonan interno no ta cu nos. Pa cua motibo nos no por mete den esey. Pero Gobierno ta monitoria e situacion constant tur dia y prepara pa cualkier eventualidad”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta haci un apelacion na pueblo henter pa no recuri na panico pero pa den tur trankilidad tuma e miho desicionnan.

