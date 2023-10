Nos ta casi na mita di e Luna di Conscientisacion di Cancer di Pecho. Un luna cu sigur ta uni pueblonan, famianan y lidernan di paisnan den un solo causa. E luna aki ta sirbi como un recordatorio di e forsa cu nos ta haña den union y conocemento di e efectonan cu e malesa aki tin riba famia y comunidadnan. Cancer di pecho ta afecta miyones di bida mundialmente, y ta den nos podor colectivo pa haci un diferencia. Den e luna aki, fundacionnan y organisacionnan cu ta dedica na conscientisa nos pueblo, ta traha mas duro pa brinda conocemento na nos comunidad.

Laga nos uni forsa y curason cu e fundacion y organisacionnan pa traha huntu pa divulga conocemento tanto den nos famia, nos comunidad y mundial. Concsientisacion no ta simplemente un concepto; e ta un linia di cuido, sosten y di bida. Door di educa nos mes y otronan, nos por kibra bareranan, elimina mitonan, y especialmente, stimula deteccion tempran. Examinacion regular di pecho ta fundamental den e bataya aki, brindando e yabi pa deteccion tempran y tratamento exitoso.

Pero conscientisacion no ta solamente tocante statistiek y datonan medico. E ta tocante empatia y sosten. Conscientisacion ta encera pa ta presente pa nos sernan stima, colega y bisiñanan cu ta luchando e bataya aki. Conscientisacion ta inclui tambe pa celebra e forsa increibel di sobrevivientenan y honra e memoria di esnan cu nos a perde den e lucha contra cancer di pecho.

Luna di Conscientisacion di Cancer di Pecho ta brinda un luz di speransa. E ta simbolisa nos compromiso comun pa crea un mundo unda ningun hende mester enfrenta e malesa aki su so. Laga nos inspira otro, resona nos bos, y tuma accion. Sostene inisiativanan di investigacionnan, duna tempu como voluntario y sea un cuidado di un famia, amigo of cualkier persona cu ta pasando den e proceso doloroso y tristo. Contribui na organisacionnan cu dia aden y dia afo ta dedica na conscientisa y yuda pashentnan y nan famia.

“Luna di Conscientisacion no ta solamente tocante bisti roos. E ta tocante solidaridad y compacion. Huntu, nos por haci un diferencia. Laga nos ta uni den e causa aki y honra tur esnan balente y fuerte cu a lucha y ta sigui lucha. Cu dedicacion y determiacion nos lo vence y cu speransa cu pronto tin un cura”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

Prome Minister ta gradici tur fundacion y organisacion na Aruba cu ta trahando incansabelmente den cuido y conscientisacion di cancer na pecho. “Boso Pasion y dedicacion ta ilumina e caminda di speransa, enfocando no solamente pa yuda pashentnan cu cancer pero tambe pa salba bida di hopi persona. Cada esfuerso, cada gesto, ta reforsa nos determinacion colectivo, y ta recorda nos cu den union, nos ta crea un futuro mas briyante”, Prome Minister a enfatisa.