Diamars mainta, na Universidad di Aruba a tuma luga e conferencia ‘Strong Women Choose to Challenge’. Na e ocacion, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a entrega e prome ‘Aruba National Gender Policy’ na Secretario di Estado Alexandra Van Huffelen. E ‘Aruba National Gender Policy’ ta un iniciativa di Gabinete Wever-Croes y facilita pa e ‘Gender Steering Committee’ cu a wordo institui pa Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu anterior Minister di Asuntonan Social, Minister Glenbert Croes. Ta danki na e trabounan grandi y e boluntad y determinación di e ‘Gender Steering Committee’ cu a guia e proceso hunto cu e Entidad di Nacionnan Uni pa Igualdad di Genero, e ‘Women’s Empowerment Multi-Country Office pa Caribe (UN Women, MCO -Caribbean) y cu e aporte di varios persona di organisacionnan gubernamental y no gubernamental, (NGOs), academia y e sector priva cu a participa den varios session pa planifica y duna feedback, awe Aruba tin su prome Gender Policy official pa asina Aruba por tin un desaroyo mas husto y sostenibel.

Prome Minister ta gradici tur esnan den e ‘Gender Steering Committee’ cuminsando pa Presidente di e comision, Jocelyne M.M. Croes, Miangela Iris Ras, (CEDEHM), (Deputy Chair), Judesca Briceno, (DEACI), Olivia Croes, (DBB), Michelle de Groot, (ATIA), Lisette Geerman-Gomez, (MinAZ), Clementia Eugene, (UA), Sharon Frankel, President, Aruba Banker’s Association (ABA), Merl Gibbs, (DSZ), Desiree Helder, (CBS), Paula Kibbelaar, (IPA), Yvonne Lee- Perez, (DAO), Magaly Maduro, (FCVR), Ghislaine Nicolas, (DBB), Diana Wever- Salcedo, Psicologo, Tisa La Sorte, CEO and Malinda Hassel (AHATA). Sosten logistico y legal di Helen Dirks y Anouk Balentina, (CEDEHM), Mariska Koolman, (DWJZ). Tusy Henricus, (MinAZ) pa diseño y Layout. “Ta un honor pa duna iniciativa na un documento asina balioso y mi ta desea y spera cu e prome ‘Aruba National Gender Policy’ aki yuda promove nos tur pa empodera mucha muhenan y hende muhenan pa promove igualdad di genero”, Prome Minister a expresa.

Comments

comments