Prome Minister ta gaña y no ta haciendo nada pa mantene refineria habri

Desde cu e gobierno a haci su entrada no ta scuchando hopi over di Citgo, unda ta mira cu a tuma luga lo minimo. Tempo cu gobienro a cambia na 2017 tabatin 600 y pico persona tabata labora den refineria. Nan tabata traha riba e proyectonan, e estimacionnan cu nan mester a haci y inspeccion.

E tabata un proceso intensive cu e gobierno anterior a cana e tempo ey, unda cu nan a bishita Houston, Venezuela y hopi biaha nan tambe a bin Aruba pa haci bishita. A papia riba tur posibel opcionnan cu tabata existi na mundo. Tur esaki tabata conta e tempo ey pa Brazil, Trinidad, Venezuela Colombia, e paisnan Arabe, companianan di Merca, Europa, asina Parlamentario di Fraccion di AVP, Mike de Meza, a expresa. A logra di haya un compania renombra mundialmente y sigur na Merca cu tabata Citgo.

E tempo ey gobierno a negosha y a yega na un contract unda cu e trabounan a cuminsa. Te cu na November 2017 trabounan tabata tuma luga. Pero ta di lamenta cu ora e gobierno aki a drenta, kendenan a pretende di para dilanti Citgo algun aña atras, y a haci masha desorde sabiendo cu nan mes a causa e cierre di refineria. Awe no ta tende nada mas, Parlamentario de Meza a expresa.

E prome gañamento di Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata ora el a bisa den Parlamento cu e tin contactonan rond mundo y na Venezuela tambe, cu e tin inversionistanan. Desde e momento cu nan a drenta, e por a sinta 1 of 2 biaha cu algun persona di Citgo pero nada a tuma luga. Comparando cu e tempo partido AVP tabata den gobierno, nos a lucha, traha duro pa haya e proyecto aki pasobra e tabata algo sumamente importante pa Aruba.

MEP a priminti cosnan pero nan no ta cumpli cun’e door di nan incapacidad y nan tin dos partner cu cuchiu riba mesa cu e refineria aki cueste loke cueste e mester cera. Esaki ta un muestra cu MEP lo bay den historia cu semper tabata e partido cu na momento a cera e refineria tabata t’ey. E refineria mester ta habri, mester ta den operacion, nan conoce e trabou, nan conoce inversionistanan. Tempo cu nan mester a vota den Parlamento pa sobrevivencia di refineria, tur a vota contra. E tempo ey e prome minister no a vota y a bandona e reunion pasobra e tabatin otro cosnan priva pa haci.

E contactonan cu fraccion di AVP no ta mescos cu ora nan tabata den gobierno. For di posicion di Parlamento den opocision, bo ta respeta e pocision di gobierno tambe. Gobierno ta esun cu ta autorisa den e maneho, di tin e mando di pueblo pa bay sinta negosha. “Nos ta purba di tin algun contacto. Y nos tin algun contacto cu ta indica cu no tin niun relacion entre gobierno di Aruba y e compania di Citgo.” Nada no ta tumando luga y tur cos ta pa nan cuenta y na fin di dia ta mira un proyecto cu ta bayendo malo tur dia y e ta bay atras. E gobierno aki no ta hacienda nada mas p’e proyecto aki sabiendo cu tin Citgo, kiermen sinta na mesa y busca solucion. Stop di hunga politica, stop di priminti hende, traha pa tur hende mira kico bo ta haciendo. Si Citgo no cumpli, gobierno sa bon bon cu tin otro a bati na porta. Prome Minister a gaña nan di no por sinta na mesa pasobra tin contract. Por sinta na mesa y no mester bin cu discussion, pero simplemente busca informacion pasobra e ta mirando kico ta pasando y mester busca solucion.



