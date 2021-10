Diabierna ultimo, a tuma luga na Faro Blanco Restaurant un recepcion ‘Post PhD Toast pa Srta. Rosabelle Illes. Un ocacion hopi emocionante pa tur presente. Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Enseñansa tawata presente y ambos a entrega discursonan cortico pa felicita Rosabelle y desee tur exito den futuro.

Rosabelle ta un psicologo hoben cu na September ultimo a obtene doctorado den psicologia na Leiden University. Su disertacion ta trata e topico di ‘conflict management’: Between a Rock and a Hard Place: Challenges, Strategies and Resolution of Value Conflict Medition. Prome Minister a cuminsa su discurso expresando cu ta un honor pa ta para banda di un Arubiano cu tin un pasion asina grandi, no solamente pa mehora su mes, pero pa traha y mehora e sistema academico, pa asina nos studiantenan por ta miho prepara pa enfrenta nan carera profesional den futuro.

“Den bida nos ta enfrenta varios reto, algun cu ningun di nos por anticipa, of ta completamente prepara p’e. Manera cu Rosabelle su estudio mes a indica, maneho di conflicto tocante balornan di e ser humano, ta mas dificil pa resolve, cu conflicto tocante cosnan tangibel manera placa of tereno. Hopi biaha nos ta haya nos den conflictonan cu ta pone nos, manera e titulo di e estudio Rosabelle ta bisa, ‘Between a Rock and a Hard Place”. Esaki ta refleha importancia di e ser humano den e decisionnan cu nos ta y tin cu tuma. Y tambe e importancia di purba compronde e ser humano mas miho cu ta posibel, cu sigur no ta algo fasil”, Prome Minister a accentua.

Dirigiendo su mes na Rosabelle, Prome Minister a expresa: “Mi kier a bay bek den tempo, riba un dia casi 4 aña pasa cu mi a huramenta como Prome Minister di Aruba. Bo a remarca den bo poesia cu bo lo desea di stop di yama mi “Bo”. Bo lo kier yama mi algo diferente, algo cu lo marca historia y lo sacudi tur mucha muhe cu ta kere cu imaginacion tin limite. Maske cu bo a ricibi contratiempo bo no a give up riba bo meta. Y awe mi tin e honor yama bo Dr. Rosabelle Illes. Un ser femenino cu determinacion y cu sigur no a kere cu su imaginacion lo tin un limite.

Rosabelle, di curason mi kier a felicita bo cu e logro grandi aki. Un estudio cu sigur hopi por beneficia di dje rond di mundo. Sigui cu e pasion cu bo tin, no solamente pa siña y mehora bo mes, pero tambe pa educa nos generacion nobo. Bo ta un inspiracion no pa ami so pero tambe pa henter nos pais Aruba. Pabien!”.

Den su introduccion, Rosabelle a remarca, cu despues cu el a bandona su meta pa hopi aña y apesar di logronan grandi den su bida, ta durante e pandemia el a para keto despues cu “Tanchi”, refiriendo na Prome Minister Evelyn Wever-Croes, a cera nos paden, bisando cu un smile na cara, cu “Tanchi” mester a haci’e, el a dicidi di termina su estudio y obtene su doctorado den psicologia.

