Prome Minister: Ta evaluando si ta momento pa bin cu otro medidanan

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes durante conferencia dialuna anochi a informa di ta contento con otro persona mas ta recupera pa Corona Virus. Tambe e mandatario a menciona cu tur esnan cu ta den cuarentena ta hayando nan bishita y controla y prome Minister ta contento di tende cu tur hende tabata na cas durante e control di e task force, esaki ta mustra e responsabilidad cifico di cada persona y di cual nos ta buscando di henter nos comunidad.

Den hospital actualmente itn 10 persona cu ta corona virus, y 3 ta den ICU y ta spera cu nan por recupera y e 7 ta den isolacion. Esnan den hospital ta den edad di 43 aña pa 79 aña. Pesei ta bolbe pidi pa keda paden, e virus aki no ta bati na bo porta, ta abo ta cana riba caya pikie y hibe cas. Dia 13 maart cu e crisis a cuminsa na Aruba a bin cu diferente medida, y medidanan mas pisa ta lockdown cu no ta permiti ningun hende mas drenta nos isla. Toque de queda anochi , shelter in place y e samenscholing y esakinan ta e medidanan cu ta bay hopi leu mes. Ta medidanan cu ta tumando gradualmente manera con esaki ta bayendo.

Awor aki ta evaluando si ta momento pa bin cu otro medidanan, of medidanan poco mas severo pa evita di tin mas hende riba caya pasobra lamentablemente tin un grupo cu no ta tende instruccion pa no sali for di cas, aglomera. Hopi hende a pidi nos pa bin cu toque de queda henter dia manera St Maarten, e mandatario a menciona nos no por compara nos mes como St Maarten, pero tambe mi kier tene na consideracion cu un TDQ asina lo bay efecta e comunidad hopi mas, pero tanteen no ta necesario realmente no ta hacie. Dentro di e medidanan cu nos tin por percura pa tin menos hende riba caya.

