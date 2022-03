Prome Minister Evelyn Wever – Croes a reuni diabierna 18 di maart cu Associacion di Cuerpo Consular di Aruba. Pa cual Prome Minister a tene un discurso den cual a wak bek riba e retonan cu tabatin durante ultimo tempo, e retonan cu tin actualmente na nivel mundial y ademas a reconoce e importancia pa Paisnan sostene otro den temporada dificil. Premier Wever Croes a inicia su discurso cu un splicacion cortico di historia di Aruba su Himno y Bandera. 46 aña pasa, 16 di maart 1976 durante e di 18 sesion Parlamentario di Aruba, a dicidi cu riba 18 di maart 1976 lo oficialisa Aruba su prome Dia Nacional di Himno y Bandera.10 aña despues riba prome di january 1986, Aruba a ricibi un status autonomo den Reino Hulandes, “Status Aparte”. Y Desde 10 di october 2010 Curacao y Sint Maarten tambe a ricibi un status legal den Reino Hulandes. Te hasta como paisnan autonomo den e constituacion democratico, ‘asuntonan di exterior’ keda un asunto di Reino. Pa e motibo aki, diferente aspecto importante ta wordo discuti regularmente na nivel halto entre e 4 Gobiernonan entre otro: E pandemia di Coronavirus, Cambio di clima y desasternan natural y e impacto di e situacion entre Rusia y Ukraina cu a inicia cu e invasion di Rusia na Ukraina dia 24 di februari.

E Pandemia di Coronavirus

Mundialmente 6 miyon persona a fayece a causa di coronavirus of un di e variantenan. Na Aruba 212 persona a perde nan bida door di e pandemia COVID-19. Gobierno di Aruba a traha incansablemente pa mitiga e efectonan di e pandemia. Sinembargo, e impacto primordialmente riba e economia y riba e sistema medico ainda ta wordo sinti. Gobierno su strategia di vacunacion y sosten cu a ricibi di Gobierno Hulandes den provee e vacunanan rekeri pa e isla tabatin un rol importante den e recuperacion, Prome Minister a expresa. Segun cifranan ta indica, 82% di e populacion 18 aña bay ariba, a ricibi e prome dosis di vacuna y 78% a ricibi e di dos vacuna tambe. Actualmente ta tratando pa aumenta e cantidad di personanan cu ta tuma e booster shot tambe, riba 40%. Awe, dos aña despues di e lock-down of cierre di frontera, tin solamente 40 caso activo na Aruba y no tin pashent cu Covid den cuido intensivo na Aruba tampoco. Ta un hecho lamentabel cu na cierto parti di mundo, gobiernonan ainda ta lucha cu e efectonan di e pandemia debi na e diferente variantenan di e virus. Pa cual ta comparti e sentimento den e lucha aki cu nan. “Pa bringa e virus mundial aki, nos mester para hunto”.

Cambio di clima y desasternan natural

E tema di cambio di clima y desaster natural tambe ta un punto di preocupacion. Turismo ta e pilar economico di Aruba. Mas cu 70% di e industria turistico ta depende directamente di e mercado Mericano. Tin un cantidad di companianan y inversionistanan Americano cu ta inverti den Aruba su economia, manera hotel, empresanan, restaurant y compania di contratista. A pesar di e pandemia, Aruba a keda un destinacion favorito pa hopi ciudadano Mericano. Meta di Aruba ta pa bira un destinacion deseabel y sostenibel, pesey bishitantenan y habitantenan ta wordo encurasha pa compromete na respeta, conserva, preserva y promove e isla door di un comportacion social y ecologicamente sostenibel. E meta aki ta parti di Aruba Tourismans Authority (ATA) su enfoke nobo cu yama “Mi promesa na Aruba”. Gobierno di Aruba ta hopi consciente cu disaster por presenta na cualkier momento, sea ta un virus, un horcan, un temblor, inundacion of te hasta un tsunami. Mayoria di Paisnan den e encuentro a conoce esaki manera Brazil, Pero, Mexico, Merca, Francia, India y mucho mas cu ta presente den e conferencia aki, Prome Minister a expresa.

Invasion di Rusia na Ukraina

E ultimo añanan tabata añanan cu hopi reto, manera indica anteriormente, awor conflicto arma tin e atencion di henter mundo. Durante di e ultimo lunanan gobiernonan a enfoca riba escalacion di conflicto na frontera di Ukraina y Rusia, y a insisti riba e necesidad di diplomacia y dialogo. E comunidad y nacionnan a haci yamado na Rusia pa hunto sondea un ruta diplomatico for di e crisis aki. Esaki te ainda no tabata exitoso te unda cu ta na altura di dje. Gobierno di Aruba ta balora tur representante di exterior pa a tey pa Aruba durante momentonan di calamidad y cu a comproba di ta instrumental den e recuperacion economico di Aruba. ‘E cuerpo diplomatico y consular ta e wowonan y oreanan di sector priva, banda di asisti den proteha e nan ciudadanonan na Aruba, door di esfuersonan, e sector priva por haya oportunidadan empresarial nobo segun nan ta manifesta na Aruba y/of den e paisnan cu ta representa.’ Concluyendo Prome Minister a expresa e importancia pa tene na cuenta cu paz, cooperacion y resiliencia ta necesario pa logra progreso pa un y tur y no tin duda cu lo persevera y ta exitoso.

