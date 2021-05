Prome Minister ta enfatisa cu acusacionnan di Sevinger ta falso

P=Diahuebs durante rueda di prensa di Gobierno, Prome Minister Wever – Croes a haci uzo di e momento pa refuta acusacionnan haci door di Benny Sevinger prome cu el a wordo deteni. Sr. Sevinger a acusa Prome Minister Evelyn Wever – Croes di a bende tereno pa 17 miyon dollar. Pa cual Prome Minister a enfatisa cu esaki ta falso.

Prome Minister Wever – Croes a sigui splica cu e unico tereno cu e tin ta caminda su cas ta construi y e no a bende esaki y tampoco otro tereno (waterpark) cu Benny ta refiri na dje.

Consecuentemente, Premier Wever – Croes a traves di su abogado a entrega keho na Ministerio Publico contra Benny Sevinger pa “smaad en laster” y pa motibo cu no ta acepta cu ta trata na daña su nomber.

E mandatario a sigui splica: “Como e Minister encarga cu infrastructura mi no tin e autoridad tampoco pa bende tereno manera cu Benny Sevinger si tabatin of manera Ministernan anterior esta ex Minister Otmar Oduber y ex Minister Marisol Lopez – Tromp. Pasobra manera cu mi a mira con e ministernan prome cu mi tabata aplica preferencia na otorgamento di tereno, mi a stop e wega mes ora”.

Premier Wever – Croes a cambia esaki y a pasa e autoridad pa e hefe di e departamento y pues awo no tin metemento politico mas. E proceso di otorgamento di tereno prome cu Prome Minister Wever – Croes a tuma encargo di e cartera di infrastructura tabata encera cu e departamento ta prepara tur cos y e Ministernan ta scoge ken si y ken no ta haya tereno.

Pa conclui e mensahe di Prome Minister ta lo siguiente: “Berdad nos ta den temporada di campaña electoral pero laga nos yuda nos ciudadanonan pa haci bon escogencia pa ken nan vota. E cuatro simannan cu nos tin nos dilanti, ban enfoca riba ki solucion kier trece y ki perspectiva ta trece pa comunidad. No mentira of acusacion sin base pasobra hende a cuminsa cansa di esey caba. Ta haci apelacion na tur politico pa scoge pa ta positivo y pa mira perspectiva, oportunidad y solucion”.

