Prome Minister ta desmenti ponencianan di oponentenan femenino

Den transcurso di siman pasa por a tuma nota di diferente mentira treci dilanti a traves di medianan di comunicacion y eventonan politico.

MENTIRA DI SELENE KOCK:

Un di e mentira cu a resalta ta di candidato Selene Kock cu a expresa cu Prome Minister lo a tuma contacto cu Hulanda na momento cu informacion a sali cu e ta lansa su mes den politica pa denuncie di un manera of otro cu Hulanda. Prome Minister a conidera esaki como actitud di un persona cu no ta serio y cu su inteligencia no ta yega asina leu pa interpreta hechonan. Pero si cu e ta un persona mentiroso. Pa cual Premier Wever – Croes a comenta lo siguiente:

‘Ami ta un hende serio. Y ora cu mi tuma contacto cu Hulanda e ta pa asuntonan serio. Es mas no tin un hende na Hulanda cu ta sinta warda pa tende ki dia Selene Kock ta subi lista politico te pa mi mester yama nan y pone nan na altura di esaki. E acusacion di Selene Kock ta sin base, pues mi no ta aprecia cu un candidato ta lansa su mes y bin tira calumnia y mentira den mi direccion.’

Prome Minister a sigui splica cu e no conoce Dokter Kock pero a tende di dje si como un bon dokter di pulmon. Dokter Kock mes a tuma contacto cu Prome Minister un aña pasa durante periodo di Covid pa duna elogio pa e maneho cu Prome Minister a hiba y a duna su input, cual tambe a tene cuenta cu ne. Despues Dokter Kock a tuma contacto bek den periodo cu Prome Minister a keda encarga cu e Ministerio di Infrastructura pa asunto di tereno. Aki Prome Minister a informa Dokter Kock cu e no ta duna tereno.

MENTIRANAN DI GERLIEN CROES Y MIKE EMAN:

“Adicionalmente, mi ta lamenta tambe cu colega di Partido di Docter Kock, Gerlien Croes, tambe ta sostene e mentira treci pa dilanti door di Selene Kock, insinuando cu nos ta den politica pa silencia hende. Cual no ta berdad y sigur ta lamenta cu Gerlien Croes como un candidato prometedor cu ta mustra cu kier hiba politica diferente, tambe ta rekuri na e tipo di mentiranan aki, siendo cu e sa miho”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minsiter a referi tambe na un otro ocasion, durante di un debate entre politiconan femenino cu a tuma luga recientemente, na unda cu Premier Wever – Croes a splica kico ta bay para cu e 5 miyon di AZV y e cortamento den AZV cu actualmente ta na mesa den un comision nacional pa bin cu otro alternativanan en bes di 5 miyon florin. Gerlien Croes na su turno a bisa cu no ta berdad cu Hulanda a impone pa corta 5 miyon di gasto di cuido. Pa cual Prome Minister mester a pare y mustre cu e no ta bisa berdad. Pasobra tur documento ta mustra cu ta Hulanda a impone e condicion aki. Un actitud di Gerlien Croes cu ta obvio cu e no sa kico e ta papia pero ta wordo instrui kico e mester bisa riba topiconan asina importante.

“Un otro mentira ta cu e ta bisa cu ta ami a manda yama polis pa para evento di Mike Eman. Mike Eman mes na su evento cu a kibra tur regla a grita esaki. Nan mester realisa cu nos tin un Minister di Husticia, nos tin un Korpschef, un Cuerpo independiente y nos tin reglanan. E actividad di sr. Mike Eman a sali totalmente for di control y e no mester culpa ami pa esey, e mester carga su responsabilidad como lider politico”.

Un di e reglanan ta “gebiedsverbod” cual ta nifica cu no por ta riba luganan publico despues di 7:30PM. Prome Minsiter a duna un bon ehempel di Partido MEP ora a tene accion di sticker na Sta. Cruz. 7:25PM tur hende a haya instruccion pa bay di e sitio. Mustrando asina kico ta liderazgo di berdad.

“Mi no a keda eynan warda polis yega despues di orario reglamentario pa despues bisa cu Mike Eman a manda yama polis. Pues mi ta kere cu Mike Eman mester stop di hunga victima, para den su sapato manera hende homber drechi y carga su responsabilidad y stop di gaña y stop di pone candidatonan femenino gaña pe.’

MENTIRA DI MEDIONAN DI COMUNICACION:

Prepara e medio di comunicacion aki a bin y bisa cu MEP tawata tin un actividad grandi fin di siman cu banda di mas di 5 persona y bailamento. Esaki ta otro mentira mas y instigacion di oponentenan. Partido MEP no tawata tin niun actividad y ta keda mantene na reglanan vigente apesar di ta canando den pueblo. Contrario na e actividad di Partido AVP na unda Mike Eman a permiti tur regla wordo kibra.

Pa termina, e ultimo mensahe di Prome Minister ta: “Mi ta haci un apelacion na tur candidato di tur partido politico, specialmente Selene Kock y Gerlien Croes. No laga Mike Eman pone presion pa boso gaña pe. Para den boso sapato manera hende muhe firme y profesional cu boso ta. Boso a cuminsa fout, pero por coregi esaki na caminda”.

