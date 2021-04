Prome minister ta desmenti insinuacionnan di matutino awemainta

Den un publicacion diaranson mainta den e matutino AWEmainta, e director di dicho matuntino a insinua cu e president di CNE di Venezuela, Tibisay Lucena lo tabata na Aruba y a reuni cu Prome Minister. Ta na su luga pa corda e matutino cu deber di esnan cu ta trece informacion na pueblo, ta pa haci esaki cu informacionnan corecto y no cu fabricacion di noticia falso.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, como Prome Minister di nos pais, a enfatisa cu no ta su costumber pa reacciona riba prensa y oponentenan politico. Pero den e caso aki ta haya necesario pa duna e informacion corecto dunando di conoce tambe cu señor Toko Winklaar den su corant AWEmainta ta gaña un biaha mas.

“Mi ta lamenta cu e corant AWEmainta y sr. Winklaar ta recuri na e tipo di informacion incorecto asina. Señora Tibisay Lucena no tabata na Aruba manera cu a wordo indica den e corant, pero mas aun sigur cu mi e no a reuni y ami no ta reuni cu ningun oficial di Venezuela tampoco.

Nos a haci un apelacion awe mainta na sr. Toko Winklaar pa rectifica y si nan no haci esey nan mester atene nan mes na e consecuencianan. Mi ta kere ta importante pa aclaria e tema aki inmediatamente mirando cu nos oponentenan politico na un forma sorpresivo ta mustrando hopi señalnan di desesperacion. No ta mi custumber pa reacciona riba oponentenan politico pero mi ta kere ora ta trata di atacha nos integridad di sistema electoral e ora si como Minister President di e pais mi mester sali bisa algo.

Director di Censo cu ta asisti e conseho supremo electoral den eleccion a duna declaracion na prensa siman pasa y e tabata hopi enfatico den esaki. Tin hende a comprende esaki na forma ekiboca cu ta bay tin identificacion durante di eleccion, ken ta vota pa ken. Esaki no ta e caso. Hamas ami lo permiti cu esaki sososde aki na Aruba. Bo voto ta secreto y niun hende lo bay mete den esey. No ta bay tin niun manera tampoco pa establece pa ken bo a vota. Solamente si abo expresa pa ken bo a vota, esey ta keda bo responsabilidad pero gobierno no ta bay tin niun sistema pa por trek ken ta bay vota pa ken.

Bo voto ta secreto, e ta bo derecho fundamental y ta hopi importante pa e biaha aki den e pandemia pa tur ciudadano di pais Aruba bay vota pasobra e eleccion aki ta bay determina e futuro di nos pais y con nos ta bay sali di e pandemia aki.

Ora cu oponentenan politico cuminsa haci saltonan asina ki di desesperacion pa atacha integridad di nos sistema di votacion y di eleccion ta pone bo pensa si, pasobra loke ami a tende directora di Censo splica ta garantianan pa bo ta mas sigur ainda y cu bo por confia mas ainda den e integridad di nos sistema na Aruba. Cualkier partido politico cu tin miedo di esaki y cu ta bira asina nervioso ora anuncia e cosnan aki ta pasobra nan tin algo di sconde y esey ta keda pa nan responsabilidad.

Na e momentonan aki, mi ta cumpli cu e deber di aclarea cu e corant AWEMainta y sr. Toko Winklaar simplemente ta gaña den e dicho corant y ta scirbi cu ami tabata tin un reunion cu official di Venezuela. Esaki no ta berdad. Mi ta spera cu corant AWEMainta por bira mas serio specialmente aworaki den eleccion y no defundi e tipo di mensahenan falso aki cu no ta yuda ningun hende cu nada. E unico cos cu e tipo di mensahenan aki ta haci ta cu hendenan ta bay perde mas confiansa den e corant di AWEMainta y den Toko Winklaar”.

Comments

comments