Prome Minister ta desea tur parlamentario exito den aña parlamentario nobo

Conhuntamente cu Ministernan di Gabinete Wever – Croes 1, Premier Evelyn Wever – Croes a asisti na e Apertura di aña Parlamentario 2021/2022 diamars mainta 14 di september. Prome Minister a laga atras su mensahe pa cada Parlamentario pa cu e aña Parlamentario nobo enfatisando cu cada Paramentario mester percura pa mantene e confiansa cu pueblo a pone den Parlmento.

“Cada Parlamentario mester percura pa e confiansa aki keda manteni na laira. Pasobra pueblo a demostra cu e confiansa den e Parlamento a bin ta aumentando den e ultimo tempo. Pueblo tin su aprobacion y desaprobacion. E confiansa cu tin den Parlamento, ta keda na cada Parlamentario pa dicidi si ta mantene of si ta permiti pa esaki bay perdi. Ta responsabilidad di cada Parlamentario pa mantene e respet pa otro y respet pa diferencianan di ideologia, diferencia di opinion y diferencia politico.

Cu respet bo ta gana confiansa. Esey ta hopi importante. P’esey ora cu ta scucha Parlamentarionan ta instiga contra otro, trece mentiranan contra otro y papia di venena otro y mas, mi ta lamenta esaki. Mi mes tabata 8 aña den Parlamento y despues 4 aña den Gobierno, y mester bisa cu e respet cu tin pa Parlamento a bin ta aumenta, pero tipo di actonan asina specialmente Parlamentarionan hoben y nobo ta papia di venena otro, ta algo cu lo bay tin su consecuencianan. E consecuencia di e comportacion aki den Parlamento, ta cu e ciudadano ta bay perde e confiansa y respet cu e mester tin pa e Parlamento. Tur e trabou cu a bin ta haciendo, den un frega di wowo ta bay perdi di e forma aki.

Y p‘esey mi ta boga pa ora cu ta debati cu otro, ora cu ta trece bo puntonan dilanti, trece nan substancia, basa riba berdad y no bay den e direccion di instiga mentira of bisa cu kier mira parlamentario morto of venena nan, pasobra esey ta un cos cu bo no ta haci y ta infantil y hopi peligroso. Confiansa ta un cos cu ta tuma tempo pa bo construi y traha riba dje, pero bo ta perde den un frega di wowo”.

Prome Minsiter ta desea tur Parlamentario exito den e aña Parlamentario 2021/2022, y ta encurasha nan pa sigui mantene e confiansa cu pueblo a deposita den cada Parlamentario pa asina nos pais por wordo fortifica mas.

