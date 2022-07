Diahuebs 14 di juli ta tumando luga na New York na Nacionnan Uni un reunion hopi importante riba e tema di e SDGs, e Metanan di Desaroyo Sostenibel. Prome Minister, considerando e ultimo desaroyonan cu Hulanda, a dicidi di cancela su biahe y participacion den delagacion di Reino den e reunionnan aki despues di a haya e carta di CAft cu conseho pa ‘aanwijzing.

E Metanan di Desaroyo Sostenibel a wordo stipula pa paisnan di henter mundo pa logra un miho mundo pa aña 2030. Na Aruba tambe ta tuma e metanan aki hopi na serio y ta trahando hopi duro riba nan y desaroya nan. Prome Minister hunto cu delegacion di Reino lo mester tawata presente diahuebs 14 di juli pa presenta e resultadonan y e progresonan cu Aruba a haci den implementacion di e SDGs. Esaki sigur ta un momento hopi importante na unda cu Reino henter ta raporta y Aruba ta un di e pioneronan den Reino cu a haci hopi mas riba e tereno aki.

Prome Minister a duna di conoce cu mester a dicidi di cancela e biahe importante aki pa dos motibo.

Duna splicacion riba carta di CAft:

E prome motibo ta cu na momento cu e carta di CAft a drenta, Prome Minister lo mester tawata subiendo avion y bay Merca. Sinembargo no a haya oportuno pa bay sin duna un splicacion na e pueblo di Aruba y mesora a yama un conferencia di prensa extraordinario pa duna e informacion aki na pueblo. Tambe Prome Minister a duna splicacion na Conseho di Minister y dia 14 a duna splicacion na Parlamento. Di e forma aki, henter Aruba ta consciente di loke ta pasando y principalmente pa no bay den panico.

Manda Señal:

E motibo principal pa cancela su biahe, Prome Minister a duna di conoce ta cu ora ta na Nacionnan Uni den un setting asina, ta representa y ta parti di Reino. E slogan di Reino Hulandes na Nacionnan Uni ta ‘Four Countries, One Kingdom’. (Cuatro Pais y Un Reino).

“Y na e momentonan aki, cu e trato cu nos ta hayando di Hulanda, Aruba no ta sinti su mes parti di e Reino aki na unda mester ta uni, trahando riba metanan sostenibel pa por logra un miho mundo na 2030. Mi no ta sinti pa ta parti di un delagacion di Reino bou di e slogan aki di Reino. Esaki ta un señal cu Gobierno di Aruba y ami a manda tambe, no solamente pa Hulanda comprende kico nan ta haciendo, pero pa Nacionnan Uni tambe comprende kico ta pasando den Reino”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa, “Nos ta sigui cu positivismo y cu e mesun determinacion. Pasobra e pais aki, Aruba, ta di nos. E ta di nos tur. Y ta nos tur mester uni y traha duro pa hiba nos pais padilanti. Niun hende ta bay yuda nos den esaki. Nos a wak esaki caba. Un cos si, manera nos himno ta bisa, ‘Nos amor pa nos Aruba ta asina grandi cu no tin nada pa kibr’e. Y nos lo no permiti nada ni ningun hende kibra nos pais”.