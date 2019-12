Prome Minister ta apoya Movecion Climate Action Aruba

Diahuebs merdia a tuma luga na Wilhelminapark un accion organisa pa Climate Action Aruba. Climate Action Aruba a exigi atencion riba cambio climatico y Premier Evelyn Wever-Croes a apoya e movecion Climate Action Aruba pa nan empeño, pa ta e ehempel, pa ta e speransa pa nos futuro generacionnan. Gabinete Wever-Croes tin sostenebilidad halto riba agenda. Leynan manera prohibicion di plastic di un solo uzo, styrofoam, oxybenzone y creacion di marine park, e importancia di economia circular den nos vision economico, ta apenas algun pa logra e meta y vision di sostenibilidad. ‘Climate change’ ta un reto grandi pa nos planeta, y Aruba no ta un exclusion. Nos decisionnan y excogencianan di awe tin efecto duradero riba mañan. P’esey, e compromise di Gabinete Wever-Croes ta pa un desaroyo sostenibel, cu cuido di nos medio ambiento y naturalesa como un prioridad halto y “non-negotiable”. Pero tambe un maneho di energia renobable integral pa yuda reenforsa nos economia. Nos manera di biba actual y nos patronchi di consumo a bira uno no balansa. Nos ta consumi mas cu nos ta produci y nos no ta consciente suficiente di e impacto di nos consumo. Sostenibildad ta cuminsa cu nos mentalidad. Y esaki no necesariamento ta significa cambio drastico di un dia pa otro. Nos por cuminsa cu cambionan chikito cu nos tur por haci den nos bida diario cu por haci un diferencia grandi. Un apelacion ta bay na nos comunidad pa nos tur ta mas consciente di nos actonan y escogencianan di tur dia. Pa nos cuida nos medio ambiente, nos bio-diversidad y nos animalnan. Lesa buki di medio ambiente y naturalesa cu nos yiunan, pa asina por lanta e curiosidad den nan di chikito pa cu nos planeta, y nos dushi isla. Prome Minister a enfatisa: “Nos dushi Aruba ta bendiciona. Ban uni, pa nos por preserv’e. E ta nos deber na nos proximo generacionnan pa ta mas consciente y tur dia cu pasonan chikito, ta ciudadano mas responsabel, p’asina nos y nos yiunan y nan yiunan por disfruta di nos dushi tera pa hopi aña mas. Sostenibilidad ta cuminsa cu nos mes. Esaki ta e cambio cu bo kier wak den mundo. Nos no a yega ainda, y nos lo no para keto. Esey ta e compromiso di Gabinete Wever-Croes”.

Comments

comments