Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta alerta pueblo di Aruba en general pa ta cauteloso na momento cu ta haci uzo di internet den e dianan aki. Prome Minister a remarca cu e situacion na Ukraina ta keda uno alarmante y nos mester keda alert ana tur momento. “Manera cu a informa anteriormente, Gobierno y expertonan ta trahando duro pa ta prepara lo mas miho cu ta posibel pa cualkier eventualidad. Un tema cu mi a menciona caba ta Cybersecurity, Siguridad Cibernetico. Nos ta escalando nos protocolnan cu e enfoke pa ta pro activo, pero ta importante pa enfatisa cu siguridad cibernetico ta responsabilidad di nos tur. Sea alerta na tur momento, online, ora di uza Whatsapp, of Email, of mensahe SMS”, Prome Minister a enfatisa. Prome Minister a indica cu e atakenan cibernetico ta na un nivel mas halto cu nunca y e criminalnan cibernetico tin hopi tactica nobo. Esaki ta pone cu nos mester ta mas atento y cauteloso. “Ban hunto siña mas di con pa proteha nos mes, nos famia, nos trabou of negoshi, nos yiunan, y asina hunto nos por tambe proteha nos pais di un atake cibernetico. Sea alerta y sea sabi (cybersmart)”. Prome Minister a duna di conoce cu na luna di April Gobierno lo cuminsa un campaña nacional di conscientisacion. Mientrastanto, Gobierno lo comparti tips y kico tur ciudadano por cuminsa haci pa protehe su mes den forma di “do’s and don’ts.

