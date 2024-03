Pa celebra y reconoce e importancia di e ser femenino, Gobierno di Aruba a organisa un conferencia riba Dia Internacional di Hende Muhe, cu a hiba e tema “Inspira Inclusion di Hende Muhe”. Un mainta educacional, cu a conta cu mas di 850 participante. Durante e mainta aki, por a scucha varios lider femenino cu a bin deleita esnan presente cu informacionnan valioso relata na inclusion di hende muhe den sociedad actual.



Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata tin e oportunidad di duna su discurso titula “Nos mester ta na mesa”, na unda el a enfoca riba e importancia pa semper tin un ser femenino na mesa presente, na momento di cualkier negociacion, y/of na momento di tuma decisionnan importante.Premier Wever-Croes a splica cu e unico manera pa e prioridadnan, preocupacionnan, y retonan di e ser femenino wordo tuma na cuenta ta, si tin un hende muhe na mesa. Pa un hende muhe tuma e paso aki, sigur no ta facil, mirando cu e ta trece cu ne hopi sacrificio, reto, chercha y burla. Pa e motibo aki, hopi ta scoge pa privacidad, pa carera, y pa famia, cual tambe ta hopi importante, pero si tur dicidi pa esaki, nunca e necesidadnan di e ser femenino lo wordo scucha. P’esey ta importante pa tur hende muhe traha hunto y sostene otro, pasobra hende muhenan ta conoci pa ta fuerte, y por logra tur loke nan propone.Durante e pandemia, por a mira cu e hende muhe a wordo mas afecta cu hende homber, ya cu nan mester a keda cas ora muchanan no por a bay scol, sacrificando asina nan carera como profesional. Tambe, hende muhe a wordo afecta mas cu hende homber pa cambionan climatico. P’esey, apesar di hopi avanse, nos tin un riesgo cu si nos no tuma accionnan determina y coordina, nos lo perde e avansenan, perdiendo asina tur loke nos mama, abuelanan, y nan generacionnan a lucha p’e.

Finalmente, Prome Minister a expresa; “Nos cada un a yega un caminda den nos bida, nos a logra cosnan grandi, pero tin di nos aki den cu tin hopi mas pa logra. Ban awe compromete nos mes, di prepara otro mucha muhenan y hende muhenan, pa ora nos baha cu pensioen, of laga nos puesto, ora nos subi e lift pa baha bek, tin un rij di hende muhe y mucha muhe para cla pa subi e lift pa asumi nos posicionnan. Ban duna tur loke nos tin, pa asina hunto cu hende hombernan por percura pa un bon balansa”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a gradici tur presente na e Celebracion di Hende Muhe y a invita nan for di awo pa otro aña, dia 8 di maart pa e siguiente celebracion riba Dia Internacional di Hende Muhe.