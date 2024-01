Nos a drenta e siman di celebracion di e fecha natal di Gilberto Françios Betico Croes kende, si ta na bida, lo a haci 86 aña. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta haci un invitacion na pueblo di Aruba pa celebra e dia importante aki na e diferente actividadnan rond di nos isla pa conmemora Betico Croes.

Gilberto François Croes, miho conoci como Betico Croes, di mucha caba a demostra cualidadnan di bira un lider. Semper yudando esnan rond di dje y duna guia na esnan cu tawata tin mester di dje. Cualidad cu a sigui manifesta den e dianan di su hubentud y a brota como adulto. Betico tawata carismatico y tawata influencia y inspira tur esnan su rond. Hopi hende a expresa cu Betico Croes a nace un lider. Pero e realidad ta, cu ta e determinacion cu Betico tawata tin pa lucha pa libertad di su pueblo, a conberti’e den e gran lider cu el a bira, stima pa tur.

Inicio di e lucha pa Status Aparte

Despues cu Lider di AVP a fayece, lidernan di bario a manifesta e deseo pa Betico bira e proximo lider. Lidernan di bario a proclama Betico lider di AVP, sinembargo despues cu famia Eman a nenga pasobra Betico no tawata un Eman, esaki no a keda realisa. Echo cu a pone Betico bandona e fila di AVP hibando un gran cantidad di lider di bario y siguidornan cu n’e. Y na februari 9, 1971, Betico a funda su propio Partido.



Na augustus 1972 Betico Croes a biaha pa Suriname formando parti di e Comision di Reino. Na e ocasion aki Betico a trata di convence Hulanda cu Aruba no ta desea di forma parti di un federacion Antiyano, esta un federacion basa riba ‘one man, one vote’. Sinembargo durante e conferencia aki Betico Croes no a haya apoyo di e otro partidonan politico di Aruba. Nan a declara cu Betico Croes no por papia na nomber di e pueblo Arubano ya cu e ta representa unicamente 7 asiento, esta un minoria den Parlamento di Aruba. No a keda Betico Croes nada otro cu bandona e reunion declarando cu “mi ta bay bek cerca mi pueblo, pero lo mi bolbe”. Despues di yegada di Betico na Aruba, el a cuminsa cu accionnan extra parlamentario cu e unico meta pa haya mas oido pa e causa di Aruba cerca Hulanda.

Dia 18 di maart 1973 un manifestacion masal a ser organisa den Wilhelminastadion pa demostra dilanti di e parlamentarionan di Hulanda y Antiyas cu Aruba ta rechasa e federacion Antiyano y ta decidido den su lucha pa logra su libertad, esta su Status Aparte.

Dia 18 di maart 1975 MEP a organisa un grandioso Marcha di Libertad cu flambeu den cayanan di Oranjestad. Alavez den e mesun aña ey un mocion di Eilandsraad a wordo acepta cu a haci posibel pa entama misionnan pa exterior en busca di apoyo pa e lucha di e pueblo Arubano. E misionnan aki tabata pa entre otro Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panama, Hulanda, Inglatera, Merca, Nacionnan Uni y Organisacion di Estadonan Americano (O.A.S.). Betico su deseo y meta tawata pa Aruba bira autonomo y a lucha cu determinacion pa Aruba haya mas reconocimento.

Pakico su pueblo ta stim’e?

Betico a sa di uni e pueblo Arubiano cu no a exclui niun hende pa cua motibo tambe, el a bira e lider mas stima den su tempo. Un lider cu a haci di Aruba un gran famia. Un lider cu determinacion incansabel pa realisa su meta pa duna Aruba su libertad, su Status Aparte.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den nomber di Gobierno di Aruba y Comision Celebracion Dianan Nacional, ta invita pueblo di Aruba pa e Manifestacion Cultural cu lo tuma luga diaranson, 24 di januari di 8:00 pm – 10:30 pm y tambe pa e Ceremonia Protocolar diahuebs 25 di januari di 9:00 am – 10:30 am. Ambos lo tuma luga na Plaza Libertador G.F. Betico Croes. Ban Celebra Dia di Betico.