Prome Minister sra. Evelyn Wever–Croes: Gobierno di Aruba ta pidi Parlamento sosten pa yega na acuerdo cu Hulanda(Parti 2)

Dialuna mainta, prome minister sra. Evelyn Wever-Croes a duna Parlamento un update di e negociacionnan cu ta andando cu Hulanda y a elabora riba e cambionan substancial cu Gobierno di Aruba a logra cu Hulanda.

Cual e cambionan aki ta? (enfocando riba 4 punto importante)

E diferente puntonan di accion cu mester wordo encamina pa reconstrui nos economia; e asina yama landspakket, lo wordo regla den un ‘onderlinge regeling’, un acuerdo mutuo, no den e rijkswet. Lo bin un articulo nobo cu ta stipula cu e entidad hunto cu e Minister President di e Pais lo fiha e prioridadnan di e landspakket y lo prepara e asina yama uitvoeringsagenda. Cu esaki ta ancra den ley cu e entidad no por dicidi riba su mes y tur cos ta bay den consulta cu e Pais. Ta bin un areglo di evaluacion cu dentro di 3 aña cu e entidad ta existi, e comision di evaluacion lo tin dos miembro di nos Pais, y un miembro di Hulanda. A traves di e comision aki lo haci evaluacion y lo duna recomendacion pa si mester ahusta e rumbo di e trabounan di e entidad. Ta bin un articulo nobo den e ley cu ta regla e curason di tur locual tabata kier pa wordo regla: e autonomia di Gobierno y Parlamento ta salvaguardia. E articulo nobo aki ta stipula cu e entidad cu lo asisti den reconstruccion di nos Pais. No lo mina e autoridad, ni di Parlamento, ni di Gobierno. Esaki awor ta ancra den ley, y esaki ta considera e logro mas grandi aworaki.

“Esaki ta e cambionan cu a determina e diferencia pa asina nos acepta e condicionnan”, Prome Minister a duna di conoce enfatisando cu Gobierno ta den espera di Hulanda.

“Awor, nos ta en espera di e pakete di texto nobo, esaki tin poco tardansa pasobra Hulanda su team tabata concentra riba Corsou. Awe Corsou ta keda cla, y despues nos lo manda e textonan mesora pa Parlamento por tuma nota di nan y gustosamente nos ta bolbe bin Parlamento pa scucha e opinion di Parlamento riba e pakete y e cambionan, sra. Evelyn Wever – Croes a splica.

“Covid-19 a dal Aruba hopi duro. E problemanan financiero cu Covid a causa e aña aki, pero tambe sigur e siguiente dos aña, ta enorme. Realidad ta cu nos so no por sali for di e abismo cu Covid a crea. Nos mester di ayudo. Den bida ta pasa cu hasta esnan mas independiente, esnan mas orguyoso, mester pidi ayudo cierto momento. Pidi ayudo no ta señal di debilidad, e ta señal di forsa, pasobra nos ta pidi e ayudo aki temporal, pa nos por sali mas fuerte di e crisis aki. Nos ta convenci cu e cambionan cu tin aworaki riba papel, lo yuda pa Aruba por sali hopi mas lihe for di e crisis aki.

Nos lo haya asistencia, placa pa inversion, fiansa na 0 porciento y pa 2 aña largo refinanciamiento lo bay ta na 0 porciento. Algo cu Gobiernonan a purba pa hopi aña pero no a logra.

Mi ta spera cu Gobierno por conta cu e sosten di Parlamento den e trayecto importante aki pa cada ciudadano di nos pais. Ban trece trankilidad pa nos ciudadanonan cu tanto tin mester di dje, y especialmente ban crea oportunidadnan di progreso y bienestar pa un y tur. Di e forma aki nos por cuminsa reconstrui nos Pais. Aruba ta di nos tur, y ta nos mester saca Aruba padilanti, Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes a termina bisando.

