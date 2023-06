Riba insistencia di prensa Prome Minister Evelyn Wever-Croes a declara cu e mes ta sumamente sorprendi cu su colega minister a cuminsa un caso contra su mesun gobierno y pues su mes. “Mi no ta compronde e strategia di e abogado cu a propone esaki, cu ta algo huridicamente incorecto. Mi a pidi colega minister Ursell Arends pa un splicacion kiko a bai fout aki, y mi ta pendiente di esaki. E ta un eror grave y esnan responsabel mester carga nan responsabilidad. Pasobra e accion aki por causa daño na e credibilidad di henter nos gobierno, siendo cu demas ministernan no tin arte ni parte den esaki. Nos ta un gobierno serio, mi a lidera nos gobierno durante e peor pandemia cu nos pais a pasa aden, y na forma responsabel y exitoso. Locual a pasa diabierna cu e caso entama pa Aruba Birdlife Conservation, ta atacha e imagen di gobierno y esey mi no ta acepta. Minister Ursell Arends ta trahando pa coregi e eror y e mes lo duna mas splicacion di kiko a bai fout. Pues no ta trata aki di problema entre un minister y e resto di su gobierno; ta simplemente un eror”, segun e prome mandatario di nos pais.

Pa loke ta trata e caso mes di Embassy Suites, prome minister a indica cu Embassy Hotel ta un proyecto di varios gobernacionnan, y cu e mes a yega y haya e proyecto cla. Ta un hotel cu ta duna empleo na hopi mama y tata di famia local. Nan a hasi un peticion pa por drecha e beach, y nan a haya promesanan di ministernan anterior. DIP a otorga e ‘aanlegvergunning’ pa nan drecha e beach completamente den cuadro di ley y teniendo na cuenta e consehonan di demas departamentonan, y hasta a inclui e recomendacionnan di Directie Natuur en Milieu (DNM) como condicion den e aanlegvergunning.

Segun minister Arends y DNM a resulta despues, cu e hotel lo a viola e vergunning otorga. A base di rapport di DNM ta evaluando si esaki ta e caso of no y ki paso mester tuma al respecto.

Prome Minister ta reitera cu desaroyo economico ta importante pa nos pais por recupera y den esaki mester busca un balance entre desaroyo y naturalesa. Gobierno di Aruba ta aprecia e interes di inversionistanan local y stranhero. Aruba tin un sistema legal hopi solido y pues permiso y condicionnan mester wordo cumpli cune. Den e caso aki no ta diferente. E departamentonan di gobierno ta hasiendo nan maximo esfuerso pa resolve e situacion mas pronto cu ta posibel.