Dialuna anochi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, representando Gobierno di Aruba, tawata presente na graduacion di studiantenan di Colegio Arubano. Minister di Enseñansa, Endy Croes, debi na hopi diferente ceremonia di graduacion na Aruba na e mesun momento, no tawata por ta presente na e momento special aki. Prome Minister, den su palabranan dirigi na e studiantenan, a expresa di ta hopi orguyoso pa mira nos hobennan graduando di Colegio Arubano.

“Mi mester bisa cu mi tambe algun aña pasa a caba mi VWO y mi sa exactamente e momento di alegria cu ta reina cerca cada un di boso. E sentimento di alivio pasobra porfin el a pasa y e sentimento di expectativa di e siguiente etapa cu boso ta bay drenta.

Colegio Arubano a cumpli e trabou cu boso. Colegio a duna boso e fundeshi y e diploma, abo a traha duro pe pero ta Colegio a yuda bo. Cu esaki formando bo propio futuro pero mas importante formando e futuro di pais Aruba na e mes momento. Pasobra Aruba ta conta cu boso cu sea ta sigui studia, ta tuma un gap year, traha awor of den futuro, cu bo ta contribui bek na e economia di nos pais pa asina hib’e pais padilanti.

Educacion ta e pilar, e ta e base firme y fuerte di nos bida y awe cada un di boso por mira cu cada un di boso esfuerso y sacrficio, tur e anochinan sin drumi, mama cu papa cu ta reclama cu bo no a haci bo les, tur esey a duna su fruto.

Bo tin e yabi di bo futuro den bo man y ta abo so por dicidi kico ta bay pasa cu e yabi aki. Awor cada un di boso ta drenta un etapa nobo. Semper mira padilanti y tene na cuenta cu den bida indudablemente bo lo encontra retonan, momentonan dificil, pero no spanta pasobra e retonan aki tey tur caminda, mas grandi, mas reto. Pero no laga e retonan aki nunca desvia bo di bo meta. Fiha loke bo kier logra y bay pe”.

Prome Minister a menciona e 4 D cu Minister Endy Croes semper ta referi na nan. E ta papia di Deseo, Dedicacion, Disciplina, y Determinacion. “Semper fiha bo meta unda bo kier bay pero cu deseo so bo no ta yega, bo tin cu aplica dedicacion, bo tin cu studia y traha p’e. Pero no ta tur ora bo ta logra cu deseo y dedicacion so, tin biaha mester disciplina. Por ehempel enbes di bay sali un diabierna anochi, keda paden y studia. Tin biaha disciplina ta yuda bo logra yega bo meta mas lihe. Pero tur esaki tin biaha no ta suficiente tampoco y bo mester di determinacion, bay pa algo y no laga niun hende ni nada strobe bo di logra bo meta. Ohala cu e 4 D nan aki por yuda bo pa bo logra tur bo metanan. Y asina bo no lo arepenti nunca pasobra bo a haci tur locual cu bo tabata por.

Na dinal di su discurso, Prome Minister a gradici e cuerpo di docentenan di Colegia Arubano cu ta esnan cu a guia cada un di e graduadonan cu awe ta celebra e exito grandi aki. A inspira nan pa nan bay e siguiente etapa, pa nan a logra loke nan a logra awe y indudablemente nan lo logra hopi mas.

“Pabien na e docentenan pasobra e exito di e graduado ta bo exito tambe. Mi ta gradici tambe e mayornan. Mi mes ta mayor di yiunan cu a bay Colegio dus kere mi, mi sa kico e sentimento ta. Mayornan y famianan cu a sostene e graduadonan awe, y mi a mira na varios cara e orguyo cu ta mescos cu ta bo mes a gradua.

Graduadonan ,mi kier pidi boso, corda gradici esnan cu a yuda bo, stimula bo y pusha bo pa bo yega akinan y esanan cu a zundra bo tin biaha tambe. Gradici, brasa nan y semper corda e sacrificionan cu nan a haci pa awe abo tin bo exito. Mi ta felicita cada un di boso cu e logro valioso di tin e diploma di VWO di Colegio Arubano. E ta un prueba cu bo por y cu bo por hopi mas.

Locual cu bo dicidi di bay haci, corda semper, sea e miho cu bo por ta y e ora bo no ta arepenti nunca di a haci algo den bo bida. E no ta un secreto cu e pandemia a causa hopi daño na Aruba. Boso a maak e mee durante boso studio pero Aruba ta recuperando y saliendo di e pandemia aki. Nos ta pasando den momentonan dificil pero mi ta garantisa boso cu nos cada un lo sigui traha pa hiba Aruba padilanti y cu bo ayudo como graduado y den futuro como profesional nos ta sigur cu bo lo yuda nos sigui desaroya Aruba pa nos hiba nos dushi Aruba padilanti.

Masha pabien y cu Dios bendiciona cada un di bosonan y cu pronto esnan cu ta bay exterior por ta bek na Aruba. Esunnan cu ta keda akinan, por tin un titulo den nan man pa asina yuda nos hiba Aruba padilanti. Aruba mester di nos cada un y ami ta mira mi dilanti futuro profesionalnan cu lo hiba nos pais padilanti. Masha masha pabien”, Prome Minister a expresa.