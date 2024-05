Dialuna anochi den Cas di Cultura a celebra e Dia Internacional di Baile. Prome Minister Evelyn Wever-Croes den representacion di Minister di Finansa y Cultura, señora Xiomara Maduro, a duna un discurso dedica na e arte bunita aki.



Tur aña dia 29 di april, ta celebra Dia Internacional di Baile. Esaki ta un iniciativa di Comite Internacional di Danza, cu a wordo proclama pa UNESCO for di aña 1982. E fecha aki a wordo scogi pa conmemora e fecha natal di e bailarin y coreografo Frances, Jean-Georges Noverre, cu ta wordo considera e creado di ballet moderno. Esaki ta un dia di celebracion rond mundo durante unda ta rindi homenahe na e bunitesa y diversidad di e arte di baile.Prome Minister a expresa cu e arte di baile no tin barera cultural ni politico tampoco tin genero, rasa of religion. Baile tin un impacto grandi riba nos bida y tambe tin un papel importante den nos cultura entre otro durante nos carnaval y celebracionnan nacional. Baile ta un medio pa expresa e idioma di nos alma, e ta uni cultura, conectando nos por medio di un idioma comparti di pasion y expresion. A traves di baile tambe nos ta expresa sentimento di alegria y ta promove salud mental. Tambe e ta un manera pa haci ehercicio y ta baha stress.Prome Minister den nomber di Gobierno di Aruba ta felicita tur bailado, scol di baile, grupo di baile, director, coreografo, docente y maestro di baile. “Masha danki pa boso cooperacion pa entretene nos comunidad y engradece cultura di Aruba cu boso inspiracion, creatividad y talento. Un danki tambe na Departamento di Cultura y na tur cu a yuda organisa e anochi bunita aki”, e mandatario a expresa.