Prome Minister: Palabracion cu Hulanda ta algo cu no por kibra

Den e conferencia di prensa mainta Prome Ministe rmr. Evelyn Wever Croes a papia di e acuerdo cu tin cu Hulanda, COHO y ehecucion di Landspakket. Aruba ta den cooperacion cu Hulanda riba dos trayecto. E prome ta e Landpakket y e Uitvoeringsagenda di e tercer kwartaal. E dos trayecto ta e leynan di Coho cu mester bay via di Rijkswet.

Cifranan ta mustra cu Aruba su economia ta recuperando cu rond di 50%, pero, e mandatario a bisa, e no ta suficiente ainda. Aruba ta keda depende di e apoyo di Hulanda. E no ta mira cu e por ta diferente of mucho diferente di loke tin caba. Den luna di juni lo caba di papia cu stakeholdernan di kico ta contenido di e uitvoeringsagenda di e tercer kwartaal. A pesar cu ta trata di un gobierno demisionario, e temanan aki ta palabracion haci, Landspakket, y e ayudo di Hulanda ta necesario. Mester caba di cu e palabracion pa por haya e placa dia prome di juli awo.

Di otro banda, pa loke ta COHO y e dos Rijkswetnan cu mester bini Gobierno di Aruba ta na mesa di negociacion cu Hulanda. “E negociacionnan ta bayendo den bon direccion, conseho di Raad van State ta wordo sigui, pero no ta cla ainda. Tin un trayectorio ainda cu mester cana.”

Niun hende mester ta nervioso pa cu e carta di Knops na Corsou y Sint Maarten. Pais Aruba, el a bisa, tin un otro acercamento pa cu Hulanda riba e temanan. Aruba a bay bati na porta di Hulanda pa presta placa y lo sigui na mesa pa loke ta e condicionnan. Tin condicion cu no ta di acuerdo cu nan, pero ta mesa mester sinta discuti esakinan. Den caso di Corsou, esaki ta debi na un gobierno nobo. Aruba lo sigui na mesa y lo sigui negocia. El a enfatisa cu e cartanan no ta pa Aruba. “Pero ta hopi importante aki na Aruba mester realisa cu nos mester di e placa. No por baha cabes y bay di acuerdo cu tur cos, pero no por lanta di mesa bay tampoco. Mester sinta papia como adulto. No por kibra ningun palabracion, pasobra e lo no ta beneficio di Aruba. Na e momentonan aki e ta necesario ainda.”

