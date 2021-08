Prome Minister no por a bisa mucho riba retiro di directornan

Prome Minister Evelyn Wever – Croes a duna un splicacion di e situacion cu ta andando cu WEB. Pa locual ta e retiro di e dos personanan, Prome Minister a splica cu esaki ta un asunto cu a tuma luga entre Utilities cu WEB y tin un palabracion haci cu no ta papia di e detayenan di e retiro. Sinembargo prome cu a dicidi di papia di e tema durante di e rueda di prensa, a acerca e organisacion pa check si por papia di esaki y e contesta tabata si.

Premier Wever – Croes a splica cu desde cu a tuma over e Ministerio di Energia, el a tuma over un imperio di sr. Mike de Meza, Mike Eman y esnan rond di nan. E tabata masha dificil pa como Minister yega na informacion. Na cierto momento tabata tende informacion di sr. de Meza prome cu tende esaki di e companianan. E regla di Gobierno anterior tabata cu por a comunica cu WEB solamente via Utilities, esey a cambia despues cu sr. Hoeverstz a bay.

Unabes cu por a reuni cu WEB, nan a pidi pa por fabor no mete den WEB manera cu gobierno anterior tabata haci. Pa cual Prome Minster a splica nan cu e no ta mete den e organisacion y e no ta su sistema pa mete den ningun compania. Es mas, solamente lo presenta e cuadronan pa traha aden di e Gobierno aki cual ta: cu prijs di awa y coriente mester baha y cu mester traha cu energia mas limpi.

Tarifa di awa y coriente

E tema di tarifa di awa y coriente a drenta na vigor na comienso di aña pasa net prome cu e pandemia door di esfuersonan grandi haci na WEB cu e Raad y Directie. Sinembargo, e esfuersonan pa bay traha energia mas limpi lamentablemente no a duna resultado. Nan ta trahando riba dje y tin masha hopi aña ta studia pa bay over na LNG.

Situacion Blackout

Segun Premier Wever – Croes, dia cu tabatin e blackout, 3 di july 2021, Gobierno a haya masha hopi critica di sector comercial. Netamente awo cu turismo a cuminsa lanta bek, hopi restaurant mester a manda e turistanan bek pa motibo cu no por a sirbi nan.

Mesora a haci 3 pregunta pa asina por haya informacion di e suceso: Kico a pasa? Kico a haci pa evita cu el a pasa? Y kico lo haci pa e no bolbe pasa?

E contesta riba e prome pregunta semper ta tarda hopi, pero riba e otro dos preguntanan e contesta tabata nada. Cual no ta aceptabel pasobra suministro di coriente mester ta uno cu por depende riba dje. Y esaki no tawata e caso, cual no ta duna motibo pa cuestiona e motibo pa cua nan no kier Gobierno mete.

‘Price Hedging’

Prome Minister Wever – Croes a sigui splica cu desde aña pasa el a wordo informa door di WEB cu nan a hedge e prijsnan pa 2020 y 2021. Mester recorda cu e acuerdo cu tin ta, cu e decision aki ta di compania y niun minister por mete den esaki manera otro minister a haci den pasado.

Mirando cu e ta un tema politico nan a informa na 2020 cu nan a haya un bon prijs pa 2020 y 2021 y p’esey nos prijs ta hopi mas abou aworaki cu e prijs di HFO riba mercado.

‘Esaki ta un noticia cu tin nos tur contento pero ya desde comienso di aña ta puntrando kico ta bay pasa 1 januari 2022. Cada biaha e contesta ta cu no tin plan, ta djis bay den rood y Gobierno mester hisa prijs. Mi a contesta nan cu mi no ta acepta esey. Awe ya ta augustus y lamentablemente mester constata ora cu a puntra con ta para cu esaki, cu ainda no a haci nada. Gobierno lo yuda busca solucionnan, pero e compania mester cuminsa haci algo prome,’ Prome Minister a expresa.

Condicion di Hulanda

Un punto hopi importante ta cu pa Aruba por a haya sosten di likides di Hulanda, a pone como condicion cu mester corta 12.6% den salario di sector publico y semi publico. Desde 1 di mei 2020 tur ambtenaar a entrega parti di nan salario. Premier Wever a sigui splica cu Hulanda a pone e condicion (tot nadere orde) pa sector semi publico tambe cu ta encera companianan di Gobierno y fundacionnan cu ta wordo subsidia pa Gobierno entre otro WEB. Locual cu a compronde ta cu na WEB den directiva a yega na palabracion cu ta duna cierto compensacion pa esaki, den dianan di vakantie cual si calcula e balor den porciento e ta na 6%, cual ta mita di locual mester corta. Esaki ta pone Gobierno den un situacion serio cu Hulanda treciendo WEB y henter Aruba den problema y Gobierno mester bay mira con lo soluciona esaki. Lo atende cu e retonan cu tin cu WEB pa e no bira problema grandi pa Aruba

Por ultimo Premier Wever – Croes a bisa, e ta importante pa nos pone tur cos den balansa, Transparencia ta importante, pero e personanan cu a entrega retiro tin palabracion haci cu nan y nan mester mantene nan confidencialidad y nos tin cu respeta esaki. Di awo en adelante mester atende cu e temanan cu tin riba mesa pa e no bira un problema grandi pa Aruba.

