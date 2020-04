Prome Minister na empleadonan publico: Mi mester tuma decision awor pa garantisa bo salario aki algun luna

Premier Evelyn Wever-Croes durante di conferencia di prensa diabierna ultimo, a informa cu Gobierno a tuma e decision riba e percentage di cortamento di salario como aporte di solidaridad.

Ministernan, Parlamentarionan, conseheronan di minister y directornan di companianan estatal lo entrega 20%, mientras cu empleadonan di Gobierno, di fundacionnan subsidia pa Gobierno y companianan estatal, lo entrega 12.6%. Esaki no kiermen 12.6% cada luna. Pa empleado e lo ta 5% pa 8 luna di mei te cu december 2020. Banda di esey, e vakantieuitkering lo wordo corta na mita. Ademas e ‘back-to-school’ premie di augustus lo wordo corta na mita y e bashi-premie di november tambe lo wordo corta na mita.

Pa pensionadonan di SVB ni di APFA lo no mira ningun cambio. Pensionadonan di APFA cu ta ricibi un premie na november di cada aña, lo corta esaki na mita.

“Nos a purba dialoga cu sindicatonan y purba splica sindocatonan con serio e situacion financiero ta, y dicon nos tur mester entrega awor. Nos a logra convence algun pero nos no a logra yega riba un solo linea cu tur sindicato y sindicatonan tampoco no ta riba e mesun linea”, Segun Premier Evelyn Wever-Croes.

SINDICATO KIER COREGI ERORNAN DI PASADO AWOR

Segun Premier Wever-Croes sindicatonan kier mira cu awor Gobierno ta coregi varios cos cu a bin ta cana fout di hopi aña, algun desde Status Aparte. Si tabata den bon tempo, por ehempel tempo di Dialogo Social cu gobierno anterior, a trece e puntonan dilanti, por a compronde. Pero Aruba ta den un crisis hopi serio y Gobierno ta awor lomba contra muraya. Esaki no ta momento pa exigi pa coregi cosnan cu tin mas di 30 aña ta cana fout.

Premier a referi na algun salario di director di empresanan estatal, cu ta 4 of 5 biaha mas cu su mesun salario, pero nan no ta carga e mesun responsabilidad cu un Minister President. Premier tambe kier coregi e situacionnan aki y a institui un comision ‘Corporate Governance’ pa atende cu entre otro e structura di salario den companianan estatal. Den e cuadro aki lo introduci tambe WEVER-CROES-norm, cu ta un salario maximo di directornan di companianan aki, na maximo 130% di salario di e Minister President. Tur esaki por tuma tempo, pa wordo haci bon. Pero Premier a segura cu e lo wordo haci.

AWOR NO TIN TEMPO PA WARDA

Sinembargo Premier a sigui bisa cu awor no tin tempo pa warda. “Mi preocupacion ta abo cu ta haya salario di Gobierno. Mi ta preocupa cu den algun luna nos no por paga bo salario mas, pasobra no tin placa mas. Y p’esey como Minister President mi ta tuma e decision awor, pa manda e plan pa Hulanda awor, pa nos por haya fondo lihe, pa por garantisa bo salario y pa garantisa cu nos por yuda 37 mil ciudadano cu ta traha den sector priva. Y na caminda nos ta coregi tur locual cu a bay fout durante hopi aña. Como Minister Presidente mi ta tuma e decision aki y mi ta pidi tur hende pa respeta e decision, y ban traha hunto pa hiba nos pais padilanti”, Premier Evelyn Wever-Croes a finalisa bisando.

