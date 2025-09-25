Den cuadra di su bishita oficial na Hulanda, Prome Minister di Aruba, mr. Mike Eman, a tene un reunion importante cu Sra. Simone Filippini, Voorzitter di Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) y tambe Voorzitter di Comision Hulandes di Milieu Effect Rapportage.
Filippini a indica cu NVVN tin un rol crucial den informa cuidadanonan Hulandes tocante e trabao di Nacionnan Uni, y ta stimula un dialogo constructivo y critico. Segun nan vision, e union mester bira un “Koninkrijksvereniging” pa asina e dialogo mes por tuma luga den cuadra di Reino Hulandes completo.
Segun Filippini, desde 2011 e tin un bon relacion cu Prome Minister Eman, y a resalta e dialogonan “skerpi, constructivo y yena di idea” cu nan ta tene regularmente. Den reunion actual, a subraya cu e trabao di Comision Hulandes di Milieu Effect Rapportage ta alinea perfectamente cu e agenda di Gobierno actual di Aruba.
Nan enfoke ta riba logra un balans den decisionnan di gobierno, unda economia, hende, aspecto social y medio ambiente ta keda central. Mester fortifica un colaboracion entre Aruba y Hulanda, cu cual Aruba lo haya un sistema mas fuerte y Hulanda por brinda su experticio y apoyo.
Ademas Prome Minister Eman a hiba dialogo cu Sra. Lotte van Dort, voluntario di NVVN, cu a traha un tempo na Boneiro y ta dedica su trabao pa uni hobenan di Reino. Segun van Dort, un colaboracion fuerte entre Oranjestad y Den Haag ta di vital importancia pa futuro di Reino y pa duna mas poder na bos di e hobennan.
Premier Eman a expresa su satisfaccion cu e reunion, y a reafirma cu Gobierno di Aruba ta compromete pa traha cu partnernan internacional riba un base strategico y solidario. E dialogo cu NVVN y Comision Hulandes di Milieu Effect Rapportage ta habri caminda pa un desaroyo mas sostenibel, unda Aruba por sigui crece sin perde e balansa entre pueblo, economia y naturalesa.