Durante su bishita di trabao na Hulanda, Prome Minister mr. Mike Eman a reuni cu Presidente di Tweede Kamer Sr. Martin Bosma. Apenas algun luna atras, un delegacion di Tweede Kamer a bishita Prome Minister na Aruba, den cual e delegacion a haya un bista di e reto- y problemanan cu Gobierno di Aruba a pasa aden.
Pa Premier Eman, e ta di gran importancia pa hiba combersacion cu politiconan den cierto funcion, specialmente di Tweede Kamer, mirando cu gran mayoria di decision importante ta keda tuma den Tweede Kamer. Ta di sumo importancia pa reenforsa e laso cu pais Aruba.
Segun Bosma, Aruba tin varios reto ainda y ta para na un crusada pa wak den ki direccion kier hiba e economia di e pais turistico. Tin hopi atencion pa e islanan den Reino Hulandes, pero no tin un bista con e miembronan di Tweede Kamer ta pensa riba e tematica aki pero ta sigur si cu Tweede Kamer completo lo tin miras riba e desaroyo na e islanan den Caribe Hulandes. Tin tur confiansa den Pais Aruba y den su hendenan y ta spera cu atende cu tur e retonan debidamente.
Bosma a mustra un interes genuino pa nos isla y for di aki a bin un invitacion pa forma parti di e resumen (na beschouwing) di e reunion relaciona cu decision tuma pa locual ta trata e presupuesto di Hulanda. Na inicio di e reunion, Bosma a lesa un poesia skirbi pa Prome Minister Mike Eman. Durante e reunion den Tweede Kamer tambe a saluda diferente miembro prominente di e parlamento Hulandes.
E delegacion di Aruba a forma parti di e reunion den Tweede Kamer, consecuentemente lo continua cu diferente reunion mas di igual importancia y sigui inverti den e relacionnan den Reino.
Ademas di e reunion cu Bosma, Prome Minister Eman, a reuni cu Presidente di Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties Sr. Paul Rosenmöller, cu ta forma parti di GroenLinks-PvdA. Rosenmöller ta haya e concepto di un fondo di inversion interesante y lo comparti esaki cu su coleganan di Eerste Kamer. Segun Prome Minister Eman, por a mira portanan a cuminsa habri.