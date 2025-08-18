E aña aki Cuerpo Policial di Aruba ta celebra su di trintinuebe aniversario, pa cual diasabra mainta a tuma luga un San Francisco di Asis Pro-Cathedral. Prome Minister mr. Mike Eman hunto cu parlamentario Dennerich Kelly y funcionarionan di Cuerpo Policial, a asisti na un celebracion solemn pa gradici nos Creador y pidi bendicion pa nan trabao diario den mantene siguridad riba Aruba. Premier Eman den su discurso, ademas di a felicita Cuerpo Polcial di Aruba pa e trayectoria y sacrificio pa percura pa siguridad di pais Aruba, a recorda cu e fecha aki ta mara na fecha natalicio di e estadista cual awe e celebracion su fundeshi ta basa riba dje.
Edgard Joaquin “Watty” Vos, naci na Oranjestad, Aruba, riba 16 di augustus 1937, ta un figura cu semper lo keda den historia di nos isla. Durante su bida Watty Vos a dedica su mes na servicio y husticia,y a crece como un lider cu un amor enorme pa e comunidad.
E trabao di Watty Vos no tabata solamente pa yuda drecha un organisacion y haci esaki fuerte, sino tambe pa inspira generacionnan di polis, cu su integridad y liderazgo. Su legado ta biba te awe den e nomber di Scol di polis Arubano “Politie Opleidingsinstituut Edgar Joaquin (Watty) Vos” na San Nicolas, un simbolo di siguridad y husticia pa nos pueblo.
E celebracion di Korps Politie Aruba su aniversario, ta recorda nos cu e fundeshi di nos institucion ta basa riba un hende cual ta Watty Vos: hende cu a pone comunidad prome, cu a traha cu dignidad, y cu a lanta un institucion cu nos por ta orguyoso di dje.
Na ocasion di e aniversario di Korps Politie Aruba, nos ta honra e memoria di Edgard Joaquin “Watty” Vos, un homber cu su bida ta representa e balornan cu KPA ta sigui defende: entrega, husticia y servicio na comunidad.
Durante su discurso, Prome Minister Eman a pidi tambe pa ta gradicido na cada miembro cu ta dedica y sacrifica pa sirbi nan pais dignamente. E no ta un carera facil, tin hopi reto pa surpasa pero hopi ta e miembronan cu ta bisti e uniform cu tur honor y respet, pa brinda siguridad na nos isla.
Ban sigui pidi Señor pa proteccion, sabiduria y balentia pa nos Cuerpo Policial di Aruba, pa nan por sigui defende nos estado di derecho, pa nos isla por continua di ta esun mas sigur den region y pa e comunidad por sinti nan mes sigur cada dia.