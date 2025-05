Den conexion cu Dia Internacional di Museo, diadomingo merdia, Prome Minister di Aruba, mr. Mike Eman, den su rol como minister encarga cu cultura, a haci un bishita na dos sitio cu un gran balor historico y cultural: Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) y Museo di Biblia den Kerki Protestant na Oranjestad.

Na parti patras di e Kerki Protestant, tin un museo chikito cu tin aproximadamente 60 Biblia special for di tur parti di mundo y di diferente periodo historico. Un di e ehemplarnan mas balioso ta un Biblia na Papiamento, traduci na 1916. Esaki ta e prome traduccion na Papiamento di e Testamento Nobo, un obra skirbi pa 7 hende muhe Arubano balente y visionario.

Un detaye historico y hopi significativo ta cu un di e traductornan tabata Syla Eman-Lampe, wela di Prome Minister Mike Eman, y tanta di e musico y pionero cultural Padu Lampe. Hunto cu sra. Ida Croes, mama di Padu Lampe, y cinco otro dama Arubano, nan a duna bida na e prome buki skirbi na Papiamento di Aruba. E traduccion aki no solamente tabata un acto di fe, pero tambe un momento importante pa e desaroyo linguistico di nos idioma Papiamento, su gramatica y construccion.

Durante su bishita na Museo Arqueologico Nacional Aruba, Prome Minister Eman a expresa su inspiracion pa e legado di nos antepasadonan.

“Ta hopi importante pa nos haya inspiracion pa sa di unda nos ta bin. For di unda nos ta bin, tin caracteristicanan di e pueblo indigena cu a sigui den e generacionnan despues. Sea nan tabata Europeo of a bin for di otro partinan di mundo, nan a bira parti di e alma di e pueblo aki. Nos tabatin un comunidad cu a inculca den nos hopi trempan, e amor y sentido di comunidad y un sentido di un fe pa algo mas grandi cu nos mes. E fe, speransa y amor aki ta sali for di nos indegenonan cu a crea nos comunidad,” Prome Minister Eman a splica.

Dia Internacional di Museo ta un oportunidad pa cada cuidadano reconecta cu su raiz, pa comprende nos historia y pa honra e homber- y muhernan balente cu a lanta nos Pais. Un bishita na un museo ta mas cu un experiencia educativo, e ta un acto di respet, di identidad y un paso mas cerca na un futuro unda nos cultura ta guia nos.

Un museo ta e luga caminda pasado y futuro ta topa. Pa nos pueblo, specialmente e hubentud, ta esencial pa bishita museo, pa compronde ken nos ta, unda nos ta bay y kiko nos tin pa defende.