Dialuna mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia di ta decreta luna di April como e luna nacional contra abuso di mucha. Durante e luna aki, ta pidi tur ciudadano pa para keto na e problema serio di abuso y abuso sexual di mucha.



Prome Minister a splica cu na momento cu un mucha wordo abusa, e impacto riba su bida ta uno desastroso, mirando cu e lo carga esaki cu ne pa resto di su bida. Pero esaki no solamente ta afecta e criatura sino tambe e famianan rond di dje. Pa cu esaki, Gobierno conhuntamente cu profesionalnan den e area aki a bin ta haciendo hopi pa purba combati e actonan aki, pero no ta suficiente, mirando cu un estudio ta indica cu 99% di esnan cu ta comete e acto aki ta un persona cu ta cerca di e famia. Esaki ta loke ta haci e lucha aki pa Gobierno y e profesionalnan hopi mas dificil, pasobra ni Gobierno ni otro instancianan no por dicidi cu ken e mayornan ta laga nan yiu.

P’esey ta importante pa decreta e luna di April como e luna nacional contra abuso di mucha, na unda ta pidi henter comunidad pa para keto un rato den e lucha contra abuso di mucha.

Na inicio di gobernacion di Gabinete Wever-Croes, Gobierno a bin ta traha constantemente riba diferente ley y procedura pa percura cu e castigo p’e abusado ta bira mas severo, y a traha riba prevencion y educacion cu ta un parti esencial den e lucha aki.

Tambe, a nota cu ta di suma importancia pa pone mas atencion na e veld social y a cuminsa traha den e Social Crisis Plan riba e problematica aki.

A institui un Comision Nacional di Abuso di Menor, Bureau Sostenemi a bira Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), a institui un comision “Sexueel misbruik minderjarigen” bou guia di sra Lisette Gomez – un persona cu a dedica su bida na bringa e abuso aki, a bin cu varios ley pa proteccion di muchanan: Ley di creche, ley di proteccion di mucha y hoben, ouderenplan, a inaugura Centro pa Hoben y Famia pa yuda mayornan fortalece nan ‘parenting skills’, a institui e departamento di Mucha y Hoben, a introduci FACT-team Kind en Jeugd di Sociaal Psychiatrische Dienst, a expande crisis “opvang plekken” na Fundacion Contra Violencia Relacional; y Stichting Reclassering a establece su departamento di “Jeugd” reclassering.

Tur esakinan ta esfuersonan haci durante añanan pa Gobierno den purba combati abuso contra menor. Hopi ta esnan cu kier wak castigonan halto pa e abusador, pero mester corda cu e bienestar di e victima, y e investigacionnan cu mester wordo haci pa asina un hues por dicta un castigo halto tambe ta importante.

“Mi ta condena abuso di mucha, specialmente abuso sexual di mucha, y mi ta compromete mi mes pa sigui traha hunto cu e profesionalnan den e veld, pa logra combati abuso contra nos muchanan”, Prome Minister a expresa.