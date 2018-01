Prome Minister: For di 2016 autoridad Venezolano a pidi Aruba atende cu contrabando

Gobierno di Aruba dialuna mainta a yama un conferencia unda Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes a toca algun tema di importancia tanto di e situacion cu Venezuela y Hedging.

Den fin di siman Presidente Maduro a anuncia di ta sera tur comunicacion aereo y lama cu Aruba, Boneiro y Curacao pa 72 ora. Esaki ta un medida cu a keda informa pa nos diabierna den oranan di anochi y mes ora nos a cuminsa traha riba esaki Prome Minister a comenta. E cu e presidente di Venezuela a tuma segun autoridad Venezolano e principalmente ta contrabando, unda cu for di 2016 a pidi autoridad di Aruba e atencion pa cu esaki y nunca a haya oido. Loke autoridad Venezolano a enfoca riba dje ta e importacion ilegal di koper algo cu segunnan Aruba no a duna atencion for di 2016 pa awor y a bay for di man.

Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a informa cu nos ta atendiendo cu e asunto aki caba y laga nos tur ta sincero cu tin un problema di contrabando, ilegalidad y criminalidad. Locual a sosode nos ta lamenta pasobra e ta daña e nomber y integridad di Aruba y alaves nos tin pasaheronan cu a keda pega y e fruta y berduranan cu nos ta custuma di haya lo por tarda y otro lasonan comercial di turismo ta keda afecta.

Mes ora a instrui e director di buitenlandsebetrekking pa atende cu e consulado Venezolano na Aruba y expresa den nomber di gobierno cu nos no ta contento con unilateralmente ta yega na un decision asina. Combatimento di criminalidad tin nos prioridad y apenas un luna y mei den gobernacion y esaki ta un punto sumamente importante pa nos. Prome Minister a comenta cu nos a duna nos palabra unda hunto lo bay combati criminalidad y den fin di siman nos a reuni cu diferente departamentonan y a reuni cu Hulanda riba e tema aki y embahador di reino a reuni cu vicepresidente di Venezuela tambe y e palabra a convoca cu Aruba ta serio den combatimento di criminalidad y contrabando. Nos ta spera esaki por yega na e descalacion di e situacion y e medida cu a wordo anuncia di tres dia no keda prolonga.

Prome Minister Evelyn Wever Croes a bisa den conferencia nos ta combati criminalidad cu man duro cualkier importacion ilicito y kico cu ta tuma luga nos ta bay combatie y e tin cu para, y locual ta pasando no ta bon pa nos pais y ciudadanonan y ilegalidad y contrabando nos no lo tolera den ningun sentido.