Diamars atardi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata presente na e desvelo y nombracion oficial di e plaza nobo, Plaza Comercio, den curason di Oranjestad. E proyecto aki ta un simbolo poderoso di revitalisacion y progreso y un testimonio di Gobierno su dedicacion na mehoracion continuo y sostenibilidad.



Prome Minister a expresa cu e esfuersonan pa revitalisa e capital di Aruba ta refleha e compromiso profundo, celebrando e herencia cultural y alaves dirigi nos cara na un futuro mas prospero y sostenibel. E plaza nobo ta representa no solamente un espacio pa recreacion y encuentro pa nos comunidad y bishitantenan, pero tambe un paso padilanti den e vision pa un Oranjestad mas vibrante.E aña aki, Oranjestad ta celebra 200 aña, marcando dos siglo di historia, crecimiento y desaroyo. E historia di Oranjestad ta uno di resilencia, innovacion y e espirito cultural cu tur ciudadano mester sigui cultiva y celebra.Prome Minister a indica, cu e fondonan cu tabata tin disponibel pa e proyecto aki, tabata limita, forsando esnan encarga pa bira mas creativo, mas responsabel cu fondo, y busca alternativanan pa por logra. Gobierno a compromete pa aloca recursonan na proyectonan cu ta contribui significativamente na bienestar di nos isla y su habitantenan, y e desvelo di e plaza nobo ta un excelente ehempel di con por logra metanan grandi, trahando duro cu dedicacion y un vision comparti.“Mi ta gradici Minister Geoffrey Wever, cu tabata determina pa haci e proyecto aki exitoso.Tambe na tur esnan cu a contribui na e proyecto di Plaza Comercio, desde e planificacion te na e ehecucion. E proyecto aki, ta un logro di nos tur y un regalo pa futuro generacionnan. Pa nos, e plaza nobo no ta solamente un espacio fisico, pero un simbolo di nos aspiracion pa un Aruba mas fuerte y mas conecta. Nos a compromete pa haci Aruba mas fuerte y mas resiliente despues di pandemia, nos no kier solamente “bounce back” pero tambe “bounce forward”. Hunto nos por surpasa cualkier reto, y construi no solamente edificionan, pero un legado duradero di progreso. Cada paso dilanti ta un paso mas, pa un isla mas briyante”, Prome Minister a expresa.