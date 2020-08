Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Toque de queda ta bin bek entrante diabierna 28 di augustus

Diaranson anochi durante Conferencia di prensa di Gobierno di Aruba hunto cu Crisis Team pa informa tocante e ultimo desaroyonan pa tur loke ta trata Covid-19, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia medidanan cu Gobierno di Aruba a tuma pa yuda contene corona virus riba.

Premier di nos pais a duna di conoce cu un mayoria di e casonan cu tin aworaki nan origen ta conoci y mas o menos 25% di e casonan tin un origen desconoci. Gobierno di Aruba hunto cu Crisis Team a considera esaki motibo pa introduci medidanan.

Entrante 28 di augustus ta introduci un Toque de Queda for di 12 am -5 am. Durante e orario aki niun hende por ta riba caya mas. E anochi di diahuebs caba si bo ta riba caya despues di 12 am bo ta violando e ley di Toque de Queda. Toque de Queda ta un medida temporal, inicialmente pa dos siman cu e intencion pa purba maneha e contagionan cu nos no conoce e origen.

Alaves e medida aki ta necesario pa nos reserva nos capacidad di cuido intensivo pa casonan di pashentnan di Covid cu mester e asistencia aki. Na final di e dos simannan, lo conclui con esaki a afecta e cantidad di casonan y wak si e ta logra baha na un cantidad cu Aruba por biba cu ne.

Cu e medida aki tambe kier purba evita accidentnan of hincamentonan cu lo por tuma luga den e orario stipula y cu por tuma luga den cuido intensivo cu pashentnan di Covid mester tuma. Ta constata cu hopi biaha ta den oranan di marduga door di abuso di alcohol ta haña e pashentnan di trauma den cuido intensivo cu por wordo evita.

“Durante e prome periodo di Covid, Toque de Queda a traha y Gobierno di Aruba ta spera cu e biaha aki tambe e traha”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

