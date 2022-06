Diabierna 17 di juni a tuma luga den Stadion Guillermo Prospero Trinidad, e apertura di Weganan Escolar, WE Aruba. Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata presente na e evento bunita aki na unda cu el a haya e oportunidad pa dirigi palabra durante e ceremonia cu a tuma luga. Presente tambe tawata Presidente di Parlamento señor Edgard Vrolijk, parlamentarionanan, ministernan, invitadonan y e invitado special Ser. Denzel Dumfries. Pero ta tur nos muchanan presente tawata mas importante durante henter e evento. Despues cu algun tempo pasa cu Minister Endy Croes a anuncia cu Weganan Escolar lo cuminsa den juni, e entusiasmo a cuminsa crece wardando e dia aki yega.

Den nomber di Gobierno di Aruba, Prome Minister a gradici especialmente minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes, pa su vision y determinacion den haci e soño aki posibel.

Prome Minister a gradici IBISA, scolnan y diferente stakeholder pa organisa e tremendo Weganan Escolar bou di e nomber We ARUBA. Prome Minister ta felicita y gradici tambe e 35 scolnan cu a clasifica y lo competi contra otro den 8 diferente disciplina.

“Deporte ta trece nos tur hunto, pasobra ora nos mira nos muchanan, nos hobennan, nos adultonan den deporte, bo ta mira cu no tin distincion. Tin union. Y e union aki den deporte y den eseñansa ta locual cu nos kier logra. Uniendo forsa nos por logra mucho mas!

E tempo di Covid tabata un tempo dificil pa nos tur, especialmente pa nos muchanan y deportistanan. Muchanan mester a keda cas, no por a bay scol, no por a practica deporte.

P’esey, saliendo for di e pandemia di Covid, mi kier pidi un y tur, ban haci uzo di e forsa di deporte pa brinda nos muchanan speransa y perspectiva y duna nan e balor y importancia pa comparti alegria, fomentando deporte”, Prome Minister a expresa.

Na final di su disurso, Prome Minister a dirigi palabranan na Hulandes y a gradici e strea di futbol di Inter Milan Italia y Seleccion di Hulanda, señor Denzel Dumfries cu tambe tawata presente na e apertura di We Aruba. “Aruba ta considera bo un hereo nacional. Bo ta un inspiracion pa nos muchanan. Mi ta spera cu hopi di nan lo sigui bo ehempel di pasion, trabou duro y disciplina. Danki pa tur cos y pa ta presente”.

Prome Minister ta haci invitacion pa Aruba henter, mayornan muy especial, pa apoya nos muchanan henter e siman aki di 17 pa 25 di juni durante e gran campeonato di Weganan Escolar.

Prome Minister ta desea tur scol, tur atleta hoben, tur docente y tur mayor, hopi exito den e Weganan Escolar. “Nos ta hopi orguyoso di boso caba”.