Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Ta lamenta atake politico riba institutonan importante

“Den e ultimo dianan a constata varios atake severo contra di institutonan importante den nos comunidad. Ta trata di Ministerio Publico, Landsrecherche, Censo y Electorale Raad. Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta considera esaki no aceptabel den comunidad di Aruba unda cu tin norma, balor y reglanan di decencia. Aruba su institutonan independiente no mester wordo ataca ni lastra. Politiconan mester debati cu otro politico y no contra e institutonan aki.” Esai ta para den un declaración ricibi for di Ministerio di Asuntonan General.

E declaracion ta menciona cu den tur e asunto aki ta masha importante cu cualkier persona cu ta kere cu tin cierto hende ta corupto, nan por acudi na Ministerio Publico cu prueba di esaki.

E situacion mas recien a tuma luga diaranson despues di detencion di Parlamentario, ex minister y candidato di AVP Benny Sevinger. Hopi hende a ataca Ministerio Publico y yama nan marioneta di Gobierno. Prome Minister ta lamenta esaki pasobra hustamente e personanan cu uza e expresionnan aki sa cu no ta asina.

Ministerio Publico ta independiente den su trabou. E no ta duna cuenta na Gobierno y tampoco consulta cu Gobierno ki investigacion nan ta haci of ken nan detene. Ministerio Publico como un instituto importante pa Aruba como parti di Reino, tin hopi bista riba funcionamento di e instituto y Gobierno. Pa garantisa cu Ministerio Publico por haci su trabou independiente. Ademas nan tin un ekipo profesional y un Procurador General nobo cu ta inspira confiansa na tur hende. Pues, no mester tin duda den e instituto den cualkier investigacion.

“Si uza un otro scenario, con por splica e situacion cu durante di gobernacion di AVP, a detene un Minister di AVP. A caso e tempo ey si Ministerio Publico tabata independiente y awo no? P’esey ta importante pa keda consecuente y serio riba e temanan aki, Prome Minister ta agrega.

Por ultimo, ta pidi politiconan y algun miembro di prensa cu ta haci mal uzo di e situacionnan aki pa ta sensato y uza e sentido di responsabilidad pa yuda Aruba padilanti. Politiconan y miembronan di prensa sa cu Ministerio Publico ta independiente y por acerca nan pa pregunta. Pero no para na banda instiga y of ataca”, Premier Wever – Croes a termina bisando.

Comments

comments