Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a anuncia cu ta hinca Aruba den nivel 4 di riesgo. Prome Minister di Aruba sra. Evelyn Wever – Croes den Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba a reacciona riba esaki indicando cu Gobierno a wak esaki ta bin basa riba e cantidad di casonan cu tin actualmente y teniendo na cuenta cu no ta prome biaha cu esaki ta tuma luga.

Prome Minister a splica cu CDC ta mira un averahe di 28 dia, y ora cu e cantidad di casonan pasa un cierto drempel nan ta cambia un pais su nivel di riesgo. Esaki ta e di tres biaha cu ta haci esaki cu Aruba durante di e pandemia.

Ta bon pa ilustra cu internacionalmente e maneho tambe ta diferente compara cu na inicio / durante otro olanan di e pandemia. E prome biaha den e pandemia cu Aruba a bay nivel 4 cu ta nivel di riesgo halto (codigo cora), tabata 22 di november 2020 ora cu a mira e piek di 181 caso. Na juni 2021 Aruba a logra sali for di nivel 4. Sinembargo no a dura mucho pasobra 9 di augustus 2021 CDC a bolbe manda Aruba nivel 4 tempo cu e variante Delta a cuminsa y tabatin un piek di 800 caso. Den tres luna Aruba a sali for di e nivel 4 y bay nivel 3. Awor por mira cu desde 4 di januari 2022, CDC a bolbe manda Aruba na nivel 4 cu e cantidad di 3327 caso positivo.

EFECTO SECTOR TURITICO

Premier Wever – Croes a splica cu e cambio aki ta afecta Aruba su turismo como cu e lo trece cancelacion di buelonan pa Aruba. Banda di esaki Prome Minister a informa cu a cuminsa mira cancelacionnan prome cu esaki caba como cu Aruba mes a introduci medidanan mas estricto pa mitiga importacion di e virus. Por ehempel, turistanan cu ta bin for di Merca tin cu test prome cu nan bin Aruba. Den e caso aki tin persona ta test positivo prome cu subi avion cual ta pone cu nan no por biaha.

“Apesar di e situacion aki, mi ta confia cu nos lo sali for di dje un bes mas mescos cu a sali for di dje caba den pasado. P’esey mas ainda nos ta pidi comunidad di Aruba pa ta extra alerta pa sigui trata turista, cu si ta bishita nos isla, cu amabilidad y cordialidad. Hunto nos lo sigui traha mesora pa bay bek na nivel 3 mas lihe cu ta posibel”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina bisando.

Comments

comments