Diaranson dia 26 di april, a tuma luga e “HIAS Gender-Based Violence Diagnosis Launch and Panel Discussion”. HIAS te e organisacion cu ta asisti Nacionnan Uni aki na Aruba den cuadro di refugiadonan, y nan a presenta estudio cu nan a haci riba e tema di violencia basa riba genero. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a hiba palabra na e ocasion yamando tur profesional di diferente sector bon bini, specialmente sr. Ignazi Calbo kende ta ‘HIAS Deputy Regional Director’ pa Aruba. Tambe a gradici Sr. Francesco Volpi, HIAS Country Director Caribbean pa e oportunidad di hiba palabra na e evento aki.

Na 2022, e comite cu miembronan representando sector gubernamental, sector no gubernamental y academia, a adopta e prome National Gender Policy pa Aruba. UNWOMEN a forma parti fundamental den desaroyo di e maneho, y hunto ku UNFPA y otro organisacionnan di Nacionnan Uni, Cedehm ta trahando pa reforsa e ‘National Gender Machinery’ y impulsa e agenda di igualdad di genero. E National Gender Policy ta ricibi apoyo completo di Gabinete Wever – Croes, organisacionnan di hende muhe, y stakeholers importante den e area social.

‘Igualdad di genero y empoderamento di hende muhe den situacionnan vulnerabel ta topiconan cu ta cerca di mi curason. Como Prome Minister, mi ta un sostenedor ferviente di igualdad di genero y mi ta kere cu mas nos ta avansa den igualdad di genero, mas cerca nos ta di un sociedad unda GBV (relacion di genero) ta wordo adresa cu enfoke preventivo’, Prome Minister a expresa.

Manera ta e caso na tur parti di mundo incluyendo Aruba, GBV ta afecta tur hende, tur genero, hobennan i bieu, local y migrante, sin importa nan status legal. Sinembargo, e ta afecta hende muhe mas hopi. Ademas, ciendo indocumenta, specialmente hende muhe y mucha muhe, por trece un otro capa di complehidad den un situacion difícil.

Den cuadro di compromiso di Gobierno pa no laga ningun hende atras, y pa cumpli cu varios tratado, incluyendo e derecho di mucha, tur mucha indocumenta ta permiti drenta den sistema di educacion na Aruba. Asina nan ta participa automaticamente den e programa nacional di vacunacion di hubentud cu ta sigura cu nan ta cumpli cu necesidadnan di educacion y salud.

Premier Wever – Croes a sigui bisa cu ta contento pa anunica cu continuando cu e implementacion di e National Gender Policy, un grupo dedica cu ta consisti di profesionalnan di Cedehm, HIAS, UNHCR y Departamento di Mucha y Hubentud, ta lansa un serie di entrenamento, tayer y campaña di conscientisacion pa adresa specificamente e problema di GBV cuminsando na juni 2023 y continuanto te na 2024. E accionnan aki ta dirigi na atende y combati normanan di genero cu por ta dañino, haciendo uzo di un acercamento ‘inter sectoral’, cu e meta pa influencia positivamente tur residente riba e tema di normanan di genero pa un sociedad mas igual.

Pa conclui, Prome Minister Wever – Croes a expresa cu Gobierno, a traves di e departamentonan relevante, lo haci tur esfuerso pa alinea e recomendacionnan cu direccion strategico, pa asina sigura cu e proceso di implementacion ta structural y efectivo, manteniendo e obhetivo primario na mente. ‘Mi ta gradici HIAS y su ekipo di profesional pa nan cooperacion y colaboracion continuo, for di nan yegada na Aruba na 2019. HIAS su sosten na e comunidad vulnerabel, cu semper a inclui residentenan local tambe, ta hopi aprecia’, Prome Minister a finalisa.