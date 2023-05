Diamars atardi, durante un reunion ameno cu e modelonan di The Chaz Model, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a tuma e oportunidad di extende un

reconocimento na e directora Sra. Chastity Kock-Hodge pa cu celebracion di su 25 aniversario di su scol di moda y talento, The Chaz Model & Talent School.

Chastity (Chas), manera tur hende conoce, no ta un desconoci den e mundo di modelahe. Mirando cu modelahe semper tabata su pasion, el a dicidi na un edad relativamente hoben, di cuminsa duna les na nos muchanan. Mirando e interes grandi di parti di mayornan, Chastity a dicidi di expande un poco, introduciendo asina tambe, les di baile, sigui pa preparacion di reina pa Carnaval. Durante añanan largo, Chastity a traha cu pasion y a dedica na entretene nos comunidad cu shownan espectacular. Mirando su amor pa mucha y e necesidad di yuda nos muchanan special, el a habri su portanan pa asina inclui muchanan special den su grupo di baile y modelahe.

Awendia, The Chaz Modeling &Talent School ta un scol renombra, cu no solamente ta ofrece shownan local sino tambe ta manda su muchanan participa den diferente concurso y modelahe internacional, di cual ultimo añanan a logra varios titulo. E aña aki, The Chaz Modeling & Talent School ta celebrando 25 aña di existencia, y lo celebra esaki cu un show maestral na luna di November.

Prome Minister, den nomber di Gobierno di Aruba a otorga Sra. Chastity Kock-Hodge cu un reconocemento di Excelencia pa su 25 aña di dedicacion, profesionalismo y dinamismo den e mundo di modelahe, canto y baile riba tereno nacional y internacional. Tambe Prome Minister a gradici’e pa e trabou bunita cu e ta bin ta eherciendo, specialmente pa yuda nos muchanan special desaroya nan potencial y logra cosnan grandi riba pasarela internacional.”Masha

danki Chastity pa guia nos muchanan den e area di modelahe, canto y baile. Mi ta orguyoso di bo y henter bo team cu ta haci esaki posibel. Masha danki” Prome Minister a expresa.