Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante conferencia di prensa di Gobierno, a elabora riba e tema di Riool Water Zuivering Instalatie (RWZI), cu pa basta tempo tin e prioridad, no solamente di Gobierno, sino tambe di sector priva, specialmente di e sector turistico.

Prome Minister a indica cu desde inicio di Gabinete Wever-Croes II, Gobierno a compromete su mes di busca un solucion mas drastico pa e problema aki, ya cu durante gobernacion di Gabinete Wever-Croes I, a purba varios alternativa, y ningun a yuda.

E problema di RWZI a wordo poni den man di Minister di Naturalesa Ursell Arends y Minister Glenbert Croes cu a bin cu e proposicion na Ministerraad pa privatisa e planta. Manera ta conoci pa varios aña, Gobiernonan pa motibo di problema financiero, specialmente durante pandemia, no tabata tin e fondo pa por inverti den e planta. Esaki a trece cu ne cu awe, pa falta di inversion, e planta ta den un estado critico.

Prome Minister a splica cu na momento cu Gobierno tabata tin e posibilidad pa aloca fondo pa haci inversion den e planta, esaki no tabata posibel pa motibo di e normanan y supervision financiero. Aki ta unda a bay di acuerdo pa privatisa e planta y pas’e den man di un entidad estatal di Gobierno, cu si tin e posibilidad y forsa pa busca refinanciamento pa por traha un planta nobo. Lo privatisa RWZI, y pone den man di Utilities cu a expresa interes den e planta. E planta lo bay over cu e incineratornan y ful e sistema di riolereing cu tin un balor escencial. Tur esakinan ta bay over na un “dochter companie” cu Utilities ta bay incorpora. Pa por financia e trabounan cu e compania ta bay haci, Gobierno lo bin cu un aumento chikito den e “environmental levy”, cu ta un impuesto cu turistanan ta paga como contribucion na medio ambiente.

E ley pa privatisa RWZI ta na Parlamento y pa e siman aki, Gobierno por spera nan preguntanan, y lo contesta nan pa asina e ley por wordo trata den Parlamento. Esaki lo ta un solucion definitivo pa RWZI, mirando cu e ta un problema grandi. Pa hopi tempo Gobierno a bin ta purba na domina e holo malo di e planta pero e holo ta sali bek.

Prome Minister a indica cu unabes cu e traspaso di e planta wordo haci na e compania estatal, trabounan lo cuminsa pa cu un solucion definitivo. Utilities a traha hunto cu Royal HasKoning riba un plan di urgencia pa asina nunca mas nos haya molester di e planta aki. “Cu esaki nos ta riba caminda pa un solucion structural pa loke ta RWZI, y cu nunca mas nos lo bay tin molester ni di holo, ni di nada otro cu e planta di RWZI por trece cu ne”, Prome Minister a expresa.