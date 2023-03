Centro di Desaroyo di Hende Muhe (CEDEHM) a organisa un encuentro bunita na MFA Paradera den cual a trata e tema di Dia Internacional di Hende Muhe e aña aki “Embrace Equity”. Durante e encuentro nan a presenta diferente aspecto importante di con pa duna un persona den su situacion personal locual cu e tin mester pa e tin participacion igual den comunidad.

Riba Dia Internacional di Hende Muhe ta reflexiona riba tur locual cu hende muhe a logra, pero ta para keto tambe y realisa cu tin caiminda pa bay ainda. Durante e conferencia di Nacionnan Uni cu Prome Minister a atende e siman aki na New York, a para keto na diferente crisis cu ta afectando paisnan rond mundo. E crisisnan aki ta afecta particularmente hende muhe, mas cu hende homber, pues esaki ta muestra cu tin mas trabou pa haci rond mundo y aki na Aruba tambe, Prome Minister a enfatisa

“Mi ta convenci y determina hunto cu e potencial di hende muhe cu tin na Aruba, pa sigui traha pa crea oportunidadnan pa nos mucha muhenan awe, cu majan nan por yega na e posicionnan cu nos kier pa nan yega.”

Prome Minister Wever – Croes ta enfatisa riba e importancia pa crea oportunidad pa hende muhe den futuro: “Si nos ta na mesa como hende muhe, nos no por keha si hende homber no tene nos na cuenta. Si no tin mas hende muhe cu ta bay den politica, bo no ta bay haya mas hende muhe den gobierno. Eorey no por keha cu hende homber ta tuma decision sin tene cuenta cu nos.”

Concluyendo, Prome Minister ta duna pabien na CEDEHM y gradici nan cu e bunita encuentro cu nan a organisa na MFA Paradera. Y felicita nan tambe cu e tremendo trabou cu como organisacion nan ta haci henter aña pa empodera hende muhe na Aruba. Ademas ta haci apelacion na henter comunidad, sector publico y sector priva, pa traha hunto pa stimula nos mucha muhenan pa nan desaroya nan mes pa ocupa e posicionnan relevante aki tambe den futuro.